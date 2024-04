María Isabel se proclama ganadora de 'Bailando con las estrellas' 20 años después de su triunfo en Eurovisión Junior

Tras tres meses cargados de esfuerzo y galas espectaculares, la primera edición de Bailando con las estrellas ya tiene a sus flamantes ganadores: María Isabel y su compañero Luis Montero. La cantante andaluza, de 29 años, se ha alzado con la victoria en esta reñida final quedando por delante de Adrián Lastra (uno de los favoritos del jurado y el público), Bruno Vila y Athenea Pérez, que consiguieron la segunda, tercera y cuarta plaza respectivamente.

Imprevisto en 'Bailando con las estrellas': el compañero de Elena Tablada pide abandonar el concurso por su mala relación

La intérprete de No me toques las palmas que me conozco, no podía salir de su asombro al escuchar a Jesús Vázquez pronunciar su nombre y entregarle el ansiado galardón. “Os juro por mi hija que para nada pensaba que me lo iba a llevar y se lo dije a Adri, porque él se lo merece mucho. Al igual que todos mis compañeros porque hemos estado luchando por lo mismo”. Una victoria, que, además, ha coincidido con el 20 aniversario de su triunfo en Eurovisión Junior con el popular tema Antes muerta que sencilla.

La emocionante actuación de María Isabel en ‘Bailando con las estrellas’ tras sufrir una dura pérdida y las lágrimas de Boris

Esta gran final ha consistido en tres pruebas distintas. El primer baile estaba asignado por los miembros del jurado, que en el caso de la cantante ha tenido que repetir el tango argentino que los conquistó en la gala 3; un segundo baile de exhibición en el que María Isabel ha optado por una saeta para hacer un homenaje a sus raíces andaluzas; y, por último, volver a recrear su estilo favorito del concurso, la rumba bolero del programa 10.

El contundente mensaje de Elena Tablada al jurado de 'Bailando con las estrellas' una semana después de su expulsión

Además de los votos recibidos por el público, el jurado de expertos (formado por Blanca Li, Gorka Márquez, Julia Gómez, Boris Izaguirre y Antonio Dell’atte) ha resaltado la gran evolución que la cantante ha experimentado en estas 23 semanas de concurso así como su constancia, trabajo duro y valentía para afrontar nuevos retos.

Otras anécdotas de la gran final de Bailando con las estrellas

La gran final de Bailando con las estrellas ha estado repleta de momentos divertidos y anécdotas. Jonan Wiergo, que fue el último eliminado en el anterior programa, ha vuelto a la pista de baile con su maestro David. Una actuación que ha emocionado a Jesús Vázquez que confesó al influencer que era su gran favorito. “Sé que tengo que ser imparcial, pero sois mi debilidad y me hubiera encantado que hubieseis ganado el programa”.

Así vive Valeria Mazza la nueva e ilusionante etapa en España con su marido y su hijo mayor

Además, Valeriza Mazza, la otra maestra de ceremonias del talent show, se ha atrevido a ponerse en la piel de los concursantes a ritmo de chachachá. Su destreza en la pista ha dejado con la boca abierta a todos los allí presentes. “Brava, bravísima”, aclamaba el jurado que, incluso, le ha propuesto volver como participante.

Un dulce momento para María Isabel

No cabe duda de que María Isabel se encuentra en un momento de lo más dulce. En lo referido a lo profesional, la cantante se ha retirado temporalmente de la música debido a problemas de ansiedad y se ha centrado en distintos proyectos en redes sociales y televisión. En cuanto a lo personal, la artista dio la bienvenida a su primera hija, la pequeña Daliana, en febrero de 2023. Una niña que es fruto de su amor con Jesús Marchena con el que comparte un discreto romance que se hizo público en 2020 y con el que pasará muy pronto por el altar, puesto que se comprometieron en diciembre de 2021. Precisamente, toda su familia ha estado a su lado dándole cariño y apoyo en esta noche tan especial.

María Isabel se derrite al hablar de su hija: ¿Cómo es la niña? ¿A quién se parece?