El chef Gordon Ramsay presume hija en su graduación: así es su gran familia

"¡Lo ha conseguido! No puedo explicar con palabras lo orgullosos que estamos de esto, honestamente con todo a lo que te has enfrentado, y verte graduarte hoy en psicología me hace el papá más feliz del mundo. Felicidades, cariño, bien hecho". Con estas palabras ha celebrado Gordon Ramsay la graduación de su hija Matilda "Tilly", de 23 años. El chef y presentador, además, ha compartido algunas fotos en las que él y su mujer, Tana Ramsay, aparecen con Tilly, quien, toga y birrete incluidos, lo ha celebrado también con sus hermanos, ¡tiene cinco! Pero ¿quién es quién en el clan Ramsay? En este vídeo descubrimos la gran familia del cocinero británico más televisivo.