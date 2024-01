'Bailando con las estrellas': Ágatha Ruiz de la Prada es la primera eliminada del programa, superada en el duelo final por Carlota Boza

Bailando con las estrellas ha vivido su primera expulsión. Por segunda semana consecutiva, ha vuelto el programa con más ritmo de la televisión, pero esta vez con una mala noticia para los concursantes: uno de ellos ha tenido que abandonar el concurso. Ágatha Ruiz de la Prada, que regresó tras su intento de abandono la semana pasada y Carlota Boza, han sido las dos participantes que se han enfrentado en el duelo final para convertirse en el primer expulsado. Tras repetir respectivamente sus actuaciones, el jurado experto ha decidido que la diseñadora se convierta en la primera expulsada de esta edición. ¡Así ha sido la segunda gala!

José Manuel Pinto, exportero del FC Barcelona, ha sido el encargado de dar comienzo a la noche con un chachachá, recibiendo elogios a pesar de cierta rigidez en las caderas. Con 30 puntos, ha cautivado al jurado. Posteriormente, el diseñador Josie ha mostrado mejoras en su actuación con un pasodoble, destacando su capacidad de superación. Elena Tablada se ha enfrentado al reto del flamenco con Sarandonga, obteniendo 26 puntos, aunque con críticas por la desconexión entre su baile y la música, algo que a la diseñadora no le ha sentado muy bien. Adrián Lastra, por suparte, ha brillado con su chachachá, logrando 41 puntos, mientras que Jonan Weirgo, no conforme con la valoración del jurado, ha dejado huella con su samba y 29 puntos.

Por otro lado, María Isabel ha impresionado al jurado con 42 puntos, y recibía una de las notas más altas, a pesar de las sugerencias de prestar más atención a la parte inferior del cuerpo. Bruno Vila ha recibido elogios por su chachachá aunque todavía le queda mucho que mejorar, y Miguel Torres ha superado obstáculos con un romántico vals inglés. Carlota Boza no ha convencido con su coreografía, enfrentándose a la crítica del jurado. La Miss Universo España Athenea Pérez ha sorprendido con un tango vestida de pantera y su espectacular actuación recibía la puntuación más alta de la noche. Las últimas actuaciones de la noche fueron las Mala Rodríguez y Agatha Ruiz de la Prada, que han recibido halagos por parte del jurado tras las críticas de la semana pasada.

Por tanto, los mejores valorados de esta segunda gala han sido María Isabel, Adrián Lastra y la ganadora de la noche ha sido Athenea Pérez, que ha conseguido la mayor valoración de esta edición.

Ágatha Ruiz de la Prada se ha convertido en la primera expulsada

Finalmente, a pesar de su esfuerzo, Ágatha Ruiz de la Prada se ha convertido en la primera expulsada de esta edición: "Hoy yo creo que ya estamos todos más contentos, más divertidos y es a lo que venimos, a divertirnos un poco. El jurado está más simpático, mucho mejor, ya nos conocemos todos. Todos han estado adorables conmigo y tú, la que más", confesaba la diseñadora. Pese a que, la exmujer de Pedro J. Ramírez ha conseguido una mayor puntuación que la semana pasada, junto a su pareja Roberto, tres de los jueces han decidido que la pareja salvada sea la de Carlota y Rubén. Cabe recordar, que a pesar de que la semana pasada la diseñadora intentó abandonar el programa, tras unos días de reflexión, decidía volver a enfrentarse al reto: "La verdad es que yo antes de que me echéis prefiero irme yo solita. Yo no he venido aquí para esto, esto no es lo que habíamos hablado, estáis haciendo justo lo contrario. No me parecen justas las palabras del jurado, de ese chico bailarín que no sé ni quién es", expresaba Ágatha Ruiz de la Prada en el primer programa.