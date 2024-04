Ágatha Ruiz de la Prada se convierte en abuela de su primera nieta

Ágatha Ruiz de la Prada ya se ha convertido en abuela a sus 63 años. Su hijo Tristán ha dado la bienvenida a su primera hija, Deva, que ha nacido en torno a las 3 de la madrugada de este viernes 5 de abril en Zaragoza, según ha podido saber ¡HOLA!. Una feliz noticia para toda la familia que pilló por sopresa a la diseñadora, según ella misma ha reconocido. El nacimiento de la pequeña ha supuesto un verdadero acontecimiento para los suyos.

¡Abuela por sorpresa! Ágatha Ruiz de la Prada anuncia con ilusión que su primer nieto está en camino

Según ha adelantado Vanitatis, tanto la madre como la pequeña están en perfecto estado. Tristán, de 36 años, fruto de la relación de Ruiz de la Prada con Pedro J. Ramírez, es el consejero delegado de la compañía de su madre y su pareja, una reputada científica vasca, trabaja como investigadora en la universidad. Ágatha confesaba en ¡HOLA! sus ganas de convertirse en abuela: "Es muy molesto que todas tus amigas tengan un nieto y tú no. Creo que voy a ser una buena abuela. Me gustaría que vinieran muchos nietos. Como me gustan los perros, me encanta tener muchos. Con los nietos igual, me encantaría tener muchos." Su hijo le comunicó la buena noticia a finales del verano pasado y esto supuso una enorme alegría para todos los miembros de la familia.

Su deseo de ser 'yaya'

Desde hace mucho tiempo, la empresaria madrileña había reconocido en diversas ocasiones su deseo de que algún día la llamaran 'yaya': Me daba una rabia horrible no tener un nieto y ya voy a tenerlo. Ya estaba tardando mucho, porque mis amigas ya tienen todas: Isabel [Alonso] tiene un nieto, Sofía [Barroso] tiene tres, María [Benjumea] tiene cinco espectaculares… Blanca [Entrecanales] también tiene un montón de nietos. Casi todas mis amigas son abuelas y yo no", confesaba la diseñadora en las páginas de ¡HOLA! La llegada de este bebé supone que Pedro J (71 años) va a ser abuelo por primera vez, mientras que la otra hija de la expareja, Cósima Ramírez (33), ya puede presumir de ser tía.

"Tristán es el hombre de mi vida", asevera estos días la que es una de los grandes nombres del textil en nuestro país, quien actualmente mantiene una relación sentimental con el abogado José Manuel Díaz-Patón desde enero de 2022, tal y como adelantó ¡HOLA! en exclusiva.