¡Abuela por sorpresa! Ágatha Ruiz de la Prada anuncia con ilusión que su primer nieto está en camino

Ágatha Ruiz de la Prada se va a convertir en abuela a sus 63 años, una feliz noticia para toda la familia que ella misma reconoce no se esperaba de ninguna manera. Su primer nieto ya está en camino y, aunque de momento se desconoce el sexo de la criatura, su nacimiento supondrá un verdadero acontecimiento para los suyos.

Tristán, hijo de la reconocida diseñadora y el periodista Pedro Jota Ramírez, está esperando un bebé con su pareja. "Nunca me había comentado su deseo de ser padre. Y ahora me he enterado a los cuatro meses", confiesa la modista al diario ABC. Su vástago, de 36 años, le comunicó la buena nueva a finales del verano y esto supuso una enorme alegría para ella que todavía está tratando de asimilar.

Desde hace mucho tiempo, la empresaria madrileña había reconocido en diversas ocasiones su deseo de que algún día la llamaran 'yaya'. Reflexionaba entonces que "he hecho libros de bebés, cosas para la bañera, la cuna, juegos de ordenador, chupetes, calcetines, zapatos, absolutamente de todo... y que no tenga un nieto no hay derecho", decía en 2019 a Europa Press tras un desfile de ropa infantil de su marca.

"Tristán es el hombre de mi vida", asevera estos días la que es una de los grandes nombres del textil en nuestro país, quien actualmente mantiene una relación sentimental con el abogado José Manuel Díaz-Patón desde enero de 2022, tal y como adelantó ¡HOLA! en exclusiva.

Sobre su 'nuera', la madre del bebé que nacerá en la próxima primavera, poco se conoce hasta ahora. Tan solo que tiene 36 años y es una reputada científica vasca, que vive en Euskadi y trabaja como investigadora en la universidad. Por su parte, Tristán sigue ocupando el puesto de consejero delegado (CEO) de la compañía de su progenitora y a día de hoy reside en Madrid en un céntrico barrio de la capital.

La futura llegada del retoño supondrá igualmente que Pedro J (71 años) va a ser abuelo por primera vez, mientras que la otra hija de la expareja, Cósima Ramírez (33), podrá presumir ya de ser tía en cuanto venga al mundo su sobrino. No cabe duda que todos ellos esperan con ansias que Tristán, al que cariñosamente califican como el 'Buda' de la familia, se estrene en la paternidad.

