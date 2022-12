Ágatha Ruiz de la Prada presenta sus memorias acompañada por su pareja, su hijo ¡y su ex!

Tiene una de las trayectorias más destacadas del sector de la moda y es una persona muy querida en nuestro país, pero ahora Ágatha Ruiz de la Prada ha dado un paso más y ha contado su propia historia, incluyendo las partes más desconocidas de su vida y los capítulos que la han marcado en estos 62 años. La marquesa de Castelldosríus y baronesa de Santa Pau acaba de publicar sus memorias, un libro llamado Mi historia que ha presentado esta misma semana en el Ateneo de Madrid. Un acto en el que la diseñadora contó con el apoyo de su pareja, José Manuel Díaz-Patón, y estuvo rodeada de familiares y amigos, entre los que se encontraba Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre con el que mantuvo una relación sentimental que se ha transformado en amistad.

En todo momento José Manuel y Luis Miguel se mostraron muy cordiales en un acto tan importante para Ágatha, que se mostró encantada de poder contar con la compañía de ambos. "Luismi muy simpático de venir y mi actual pareja adorable porque le he pedido permiso. Le dije que si le molestaba que viniera Luismi le llamaba para que no viniera y me ha dicho: ¿a mí me va a molestar que no venga?", explicaba. Además, cree que ese entendimiento que reinó se debe a que "los dos están seguros de sí mismos y no pasa nada". De la relación con Rodríguez, con el que rompió en febrero de 2020 tras darse una segunda oportunidad, habla precisamente en sus memorias.

Ágatha preparó en secreto este proyecto tan personal y explosivo que en ¡HOLA! fuimos los primeros en leer en exclusiva y que prepara ya su segunda edición por el éxito de ventas. Ni siquiera sus hijos, Tristán y Cósima (nacidos durante su relación con Pedro J.Ramírez) sabían que lo estaba preparando. "No les dije nada y no lo han leído porque no han querido. Mi hija lo vio y se lo regalé firmado, pero no lo ha leído", explicaba. Su primogénito sí pudo conocer parte del contenido durante la citada presentación, que siguió desde el público con amigos llegados desde diferentes partes del mundo como Guinea Ecuatorial, Tenerife, París, Mallorca...

La tarde del lunes, Ágatha organizaba un acto público para hablar del proceso creativo y de los diferentes capítulos que aborda junto a Pedro Narváez, periodista que ha dado forma a sus memorias y al que conocía desde hace tres décadas, aunque no eran amigos. Ahora se ha creado un bonito vínculo entre ellos, como el que mantiene con Lorenzo Caprile, Boris Izaguirre y Alaska, quienes la acompañaron en el escenario de la cátedra mayor del citado centro cultural. "En el libro me la he jugado", sostenía la diseñadora, quien es consciente de que a otras personas les hubiera costado sincerarse como lo ha hecho, pero a ella le salió con naturalidad, incluso sin que nadie le preguntara por ciertos temas.

Sus planes navideños

Feliz por haberse sincerado y por la buena acogida que está teniendo el libro, la aristócrata catalana se prepara para disfrutar de unas navidades en el sur. Las disfrutará junto a su pareja, con el que lleva un año de relación y al que define como el hombre más guapo con el que ha estado. Ágatha está encantada de compartir su día a día con José Manuel, que es primo de Julián Porras-Figueroa, marido de Olivia de Borbón, pero no entra en sus planes convertirse en marido y mujer y sumar un nuevo capítulo a sus memorias. "No tenemos nada que ganar, estamos felices así. Mira cuando me casé y a los tres meses cómo acabó eso", decía haciendo referencia a Pedro J.Ramírez, con el que se casó en 2016 después de tres décadas juntos.