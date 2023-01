Ágatha Ruiz de la Prada se sincera: su gusto por 'los canallas', un insólito look nupcial y las amantes de su padre

Transparente, directa y sin tapujos se muestra Ágatha Ruiz de la Prada en cada una de sus intervenciones públicas sin importar si aborda cuestiones profesionales o los asuntos más privados. Así lo ha vuelto a demostrar una vez más durante su visita la noche de este lunes a El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos donde se ha convertido en la primera invitada del año 2023 tras el parón navideño. La diseñadora de 62 años ha presentado Mi historia, libro de memorias que en ¡HOLA! fuimos los primeros en leer en exclusiva, y se ha sincerado acerca de los hombres con los que ha compartido su vida.

VER GALERÍA

-Ágatha Ruiz de la Prada se pronuncia sobre la polémica de su casa de Mallorca y se rinde ante los encantos del rey Carlos III: 'Le encuentro muy sexy'

-Entramos en el colorido ático de Ágatha Ruiz de la Prada en Madrid: todos los secretos 'deco' de su hogar

Al margen de su extensa relación con Pedro J.Ramírez, padre de sus hijos Tristán y Cósima, la marquesa de Castelldosríus y baronesa de Santa Pau mantuvo tras separarse del periodista una mediática relación con Luis Miguel Rodríguez. De sus inicios y lo que le enamoró del dueño de Desguaces La Torre se ha pronunciado Ágatha. "El chatarrero siempre me decía, 'ay flaca, si te hubiera conocido antes...'. Pero si me hubiera conocido antes nunca me hubiera ido con él. Hay una cosa mágica en el amor, el momento en el surge la chispa. Yo no me voy enamorado del todo el mundo, a mí me parecía imposible que yo me enamorase de una persona que tiene un desguace", ha indicado.

VER GALERÍA

Los hombres de los que ha estado enamorada Ágatha a lo largo de su vida son muy diferentes, pero considera que tienen un nexo común: le gustan "los canallas". Además, considera que todos tienen similitudes con su padre, el arquitecto Juan Manuel Ruiz de la Prada y Sanchiz. Considera que todas las niñas "estamos enamoradas de nuestro padre, idealizas y buscas a tu padre en los señores, te gusta el mismo patrón de señores". Precisamente sobre la figura de su progenitor se ha sincerado, asegurando que no era una buena persona. "Tenía cinco hermanos y siempre decía que era hijo único, además de tener amantes", ha confesado, añadiendo que ella mantuvo una buena relación con todas estas mujeres.

Tras seis años separada de Pedro J. Ramírez, ha detallado cómo fue aquel enlace con el periodista que llegó después de tres décadas de vida en común y duró escasos tres meses. "Me casé sin maquillarme, sin vestirme, con una pierna escayolada, una camiseta vieja, no se lo dije a nadie...", ha dicho la diseñadora. Su relación comenzó al coincidir en un puente aéreo en el que Ágatha le agradeció que la sacara con frecuencia en su medio de comunicación (Diario 16) y le invitó a uno de sus desfiles.

-Hablamos con Cósima y Tristán, los hijos de Ágatha Ruiz de la Prada

VER GALERÍA

Disfrutando de lamor en la madurez

La aristócrata tiene claro que es más divertido enamorarse en la madurez "porque te da igual todo" Confiesa que nunca imaginaba que de mayor se lo pasaría tan bien. Atraviesa un bonito momento personal al lado de José Manuel Díaz-Patón, con el que acaba de celebrar su primer aniversario. El abogado, primo de Julián Porras-Figueroa (esposo de Olivia de Borbón), se ha convertido en un gran apoyo y un perfecto compañero de aventuras al que define como un hombre "muy bueno, altísimo y guapísimo". Anteriormente, dice, siempre le habían gustado mucho "los feos y los bajitos porque son más listos y divertidos".