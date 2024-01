Del enfado de Ágatha Ruiz de la Prada a Miguel Torres convertido en Ricky Martin: así fue la primera gala de 'Bailando con las estrellas'

Telecinco ya ha abierto la pista de baile con el comienzo a Bailando con las Estrellas. Tras emitir una primera edición en 2018 en TVE, ahora ha sido Mediaset quien ha decidido apostar por este formato en su prime time. Este sábado, Jesús Vázquez y Valeria Mazza han sido los encargados de presentar la primera gala. Cada semana, los famosos aprenderán, perfeccionarán y se subirán al escenario, para demostrar sus habilidades en las diferentes modalidades de bailes, con el objetivo de hacer una actuación digna de Broadway. Te contamos cómo ha sido la primera gala.

Miguel Torres, Ághata Ruiz de la Prada, Elena Tablada, Adrián Lastra o María Isabel han sido algunos de los concursantes que se han tenido que enfrentar a la valoración del público y del jurado en esta primera entrega. Este último está formado por: Blanca Li, coreógrafa, bailarina, actriz, directora de cine y una de las figuras más importantes del mundo de la danza a nivel internacional; Julia Gómez Cora es la exconsejera de la mayor productora de espectáculos musicales de España; Gorka Márquez ha sido ocho veces bailarín de Bailando con las estrellas en Reino Unido, por lo que conoce a la perfección este formato; Antonia Dell’Atte es una de las presentadoras y modelo más importante de Italia; Boris Izaguirre aterriza en este talent-show, tras haber pasado por decenas de programas y con el objetivo de aportar su toque tan característico; y, por último, Cristóbal Soria, el Tribuno del Pueblo, quien tiene un papel fundamental cada semana. El colaborador de El Chiringuito representa a la Voz del pueblo y podrá salvar a una de las parejas cuando sean eliminadas.

Con las luces del plató encendidas y el jurado, en sus asientos, todos los concursantes empezaron a desfilar por la pista de baile. Uno de los momentos más destacados de la noche ha sido protagonizado por Ágatha Ruiz de la Prada, quien se ha estrenado por todo lo alto con un tango. La diseñadora ha estado muy bien acompañada del maestro Roberto Luján y ambos se han puesto los zapatos de baile para adentrarse en Mamma Mía al ritmo de Voulez vous del grupo ABBA. A pesar de su puesta en escena, la exmujer de Pedro J. Ramírez recibía la puntuación más baja de la noche por parte del jurado y amenazaba con abandonar el concurso: "Lo importante es participar, bastante hago con estar aquí", ha comenzado diciendo antes de lanzar su advertencia. "Si veo que empezamos con malas notas, pues me voy y punto", declaró Ágatha enfadada y al borde de decir adiós. Sin embargo, no conforme con estas palabras, volvía a entrar en directo al final del programa y se mostraba “muy decepcionada con el jurado”. "Yo, de verdad, considero que una persona que no ha bailado en su vida, que tiene 63 años, no se merece tres 'doses' de parte de estos señores. Me siento completamente desmotivada", ha recalcado.

Otro de los momentos que ha cautivado a la audiencia y a Antonia Dell’Atte ha sido la actuación de Miguel Torres. El exfutbolista ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida de la gala junto a la maestra Sandra Torremadé. Ambos han tenido que defender la modalidad de baile latino y se han puesto en la piel de Ricky Martin para interpretar Livin’ la vida loca. El jurado ha tenido muy buenas palabras para el aspirante. Pero, sin duda, una de las valoraciones que ha causado furor en los espectadores ha sido la de la expareja de Alessandro Lequio, quien le ha llegado a decir con mucho humor y con tono irónico, “te espero en mi camerino”. A diferencia de otros concursantes, Miguel no ha podido contar con el apoyo de Paula Echevarría, una de las grandes ausentes en su estreno en plató.

Por otro lado, el resto de participantes también han brillado con sus actuaciones. Elena Tablada, quien ha sufrido una lesión estas semanas, bailó salsa al ritmo de Despacito de Luis Fonsi. María Isabel ha sorprendido gratamente al jurado con Chachachá y ha recibido una de las puntuaciones más altas de la gala. Bruno Vila, concursante de Reacción en cadena, de los Mozos de Arousa, ha bailado un vals y recibía, entre lágrimas, la ovación del público.

Josie ha sido el protagonista de una de las actuaciones más divertidas, poniendo el broche final a esta primera entrega. Sin embargo, el jurado le ha dicho que tiene mucho que mejorar, siendo Julia Gómez Cora una de las más duras: "También recordarte que no es un concurso de comediantes, sino de baile, así que concentrémonos en eso", ha dicho en directo. Adrián Lastra, por su parte, se llevaba la puntuación más alta de la noche -junto a su compañera Sara García-, con quien ha defendido un espectacular Foxtrot. Al tratarse del primer programa, no ha habido expulsión, pero la semana que viene sí que la habrá. Y todos los concursantes volverán a saltar a la pista de baile.