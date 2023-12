Miguel Torres, tras los pasos televisivos de David Bustamante

Bailando con las Estrellas es la gran apuesta de Telecinco para 2024. El programa se estrena el 13 de enero y ya se conoce el nombre del primer concursante que aprenderá, perfeccionará y pondrá en escena cada semana diferentes modalidades de bailes de salón. Se trata del exfutbolista Miguel Torres, pareja de la actriz Paula Echevarría. "Sí, igual os sorprende, soy Miguel Torres y voy a estar en Bailando con las Estrellas. ¡Voy a por todas!", ha comenzado diciendo en el vídeo de presentación.

- ¿Qué balance hacen de 2023? Miguel Torres y Paula Echevarría contestan

El madrileño, de 37 años, ha confesado que no ha bailado nunca, pero confía en sus capacidades. "Al haber jugado al fútbol y haber hecho deporte toda mi vida, cierta cordinacion tengo", ha comentado. Otro punto a su favor es que acepta muy bien las críticas, sobre todo, si son constructivas porque "me van a hacer evolucionar y para eso estoy, para intentar hacerlo lo mejor posible y para que luego se me evalue, evidentemente". Por último, ha asegurado que no tiene "miedo a ningún baile en concreto" y que si lo tuviera tampoco lo dería "porque sino me lo ponéis".

Con este fichaje, Torres se une a Telecinco, cadena a la que pertenece su pareja desde 2017. La actriz asturiana, de 46 años, ha participado en varios proyectos del grupo, como la serie Los Nuestros 2 y las películas Ola de crímenes y Si yo fuera rico. Además, desde 2022 forma parte del jurado de uno de los programas de más éxito de la televisión, Got Talent.

Bailando con las Estrellas es la adaptación española del exitoso y premiado formato internacional de BBC Studios Dancing with the Stars, presente en 61 territorios y que recientemente ha vuelto a las pantallas de Reino Unido y Estados Unidos con nuevas temporadas.

- La euforia de Bustamante y sus bonitas palabras a Yana tras ganar 'Bailando con las Estrellas'

Bustamante, ganador de 'Bailando con las Estrellas' en 2018

Este formato regresa a la pequeña pantalla tras la edición emitida por Televisión Española en 2018. David Bustamante, exmarido de Paula Echevarría, fue el gran triunfador dle concurso. Además de llevarse la medalla de oro, se enamoró de su compañera de baile, Yana Olina, con quien mantiene una estable relación desde entonces.

Torres, por su parte, se incorpora al programa más enamorado que nunca de la actriz, con quien tiene un hijo, Miki, de dos años. Según dijo recientemente, su único deseo para el nuevo año es "mantener lo que tenemos por mucho tiempo de la mejor manera posible, tener tiempo de calidad para poder disfrutar en familia y bueno, éxito profesional, que al final yo creo que todos necesitamos trabajar".