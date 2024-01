Elena Tablada sufre un doloroso percance a escasos días de su debut en televisión

El debut televisivo de Elena Tablada se ha visto empañado por un doloroso percance. La diseñadora de joyas, de 42 años, se ha lesionado a tan solo cuatro días del estreno de Bailando con las estrellas, la gran apuesta de Telecinco para la noche del sábado. Pese a ello, no va a renunciar a su sueño y ha decidido someterse a un tratamiento de medicina regenerativa músculoesquelética para ofrecer su mejor versión sobre la pista. "No me quedó otra que infiltrar ozono y células madre. Mi esguince se desarrolló en tendinitis del talón de Aquiles y el sóleo", ha dicho.

No es la primera vez que Elena recurre a esta técnica que utiliza la propia célula como 'medicamento' para recuperarse de una lesión lo más rápido posible. "Ya me lo hice hace años en el ligamento anterior cruzado de la rodilla y me dio buenas resultados", ha asegurado. Confía tanto en este método, también conocido como ortobiología, que el sábado espera "dar lo mejor de mí y que te todas las estrellas que vi hoy me recompensen".

La diseñadora competirá en el programa con Miguel Torres, Adrián Lastra, Josie o la cantante Mala Rodríguez entre otros. "Me encanta bailar. Soy cubana, entonces lo llevo en la sangre", dijo en el vídeo que compartió Telecinco en sus redes sociales para anunciar su participación en Bailando con las estrellas. "Estoy en un proceso de divorcio y, bueno, tienes tus altibajos, pero esto es como un reto que me va a ayudar en mi ámbito personal y emocional", añadió en referencia a su complicada separación de Javier Ungría, padre de su hija Camila, de tres años. Por último, afirmó con una gran sonrisa: "Tengo muchísimas ganas y estoy muy expectante".

Elena sigue sin llegar a un acuerdo de divorcio con su exmarido y su lucha continúa en manos de la justicia. "Estoy en una etapa complicada, deseando ya terminar, pero bueno, al final todo pasa, lo bueno, lo malo y esto también pasará", dijo a finales de noviembre en declaraciones a Europa Press. "Se está alargando muchísimo, estoy un poquito estancada, quiero cerrar, pasar página y seguir con otra cosa, con otras ilusiones, vivir de otra manera", manifestó.