Elena Tablada desvela por qué se rompió su relación con David Bisbal y aclara qué le molestó de Rossana Zanetti

Elena Tablada (43) y David Bisbal (44) fueron protagonistas de una bonita historia de amor que comenzó en 2005. Sin embargo, en 2011, tan solo un año después del nacimiento de su única hija en común, Ella, las vidas de la diseñadora y el cantante tomaron caminos distintos. “Éramos muy jóvenes, fueron años muy bonitos y después se rompió el amor. Hubo gente que se metió y que lastimó tanto la relación como la separación”, ha explicado Elena sobre los motivos de su ruptura en una reciente entrevista en el programa de Telecinco ¡De viernes!

En este mismo espacio televisivo, la concursante de Bailando con las estrellas también ha dejado que actualmente mantiene una buena sintonía con el intérprete de Ave María, al que ha definido como ‘su primer gran amor’, para velar por el bienestar y la felicidad de su primogénita. “Tenemos una hija adolescente y es muy importante que nosotros tengamos nuestro triángulo. Le guste a quién le gusta y a quién no también”. De la misma manera, ha aclarado que se lleva bien con la tía y la abuela paterna de Ella.

En cambio, Elena ha confesado que no tiene ningún tipo de relación con Rosanna Zanetti, actual mujer de David Bisbal y madre de sus otros dos hijos: Matteo (4) y Bianca (2). “No fue de mi agrado que yo no pudiera subir fotografías de mi hija y otras personas sí”, ha declarado la diseñadora haciendo referencia a la imagen que la modelo venezolana subió en sus perfiles públicos en 2018 en la que aparecía vestida igual que Ella en la Feria de Almería.

Hay que recordar que el segundo finalista de la primera edición de Operación Triunfo prefiere salvaguardar la intimidad de su hija y no exponerla al foco mediático hasta que se mayor de edad, por lo que enseña su rostro en el mundo virtual. Una decisión con la que Elena no estaba de acuerdo, y, que, incluso, les hizo parar por los tribunales.

Su relación con Chenoa

Durante mucho tiempo, se rumoreó que Elena Tablada era la presidenta de un club de fans del artista almeriense y que este había roto con Chenoa para estar con ella. Nada más lejos de la realidad. “Nos conocimos en los Premios lo Nuestro. Un amigo en común nos puso en contacto y empezamos a escribirnos. No estaba con ella, estaban en proceso de separación y él de gira. Empecé con él más tarde”.

Así mismo, la empresaria se ha deshecho en halagos con la jurado de Tu Cara Me Suena, a la que conoció en abril de 2022 en una fiesta de primavera organizada por la revista ¡HOLA!. “Me cae muy bien. Cuando nos encontramos es cariñosa y del pasado no hablamos. Hay cosas más modernas de las que reírse”.

Su divorcio de Javier Ungría

En agosto de 2022, Elena Tablada y Javier Ungría anunciaron su separación después de seis años de noviazgo, cuatro de matrimonio y una hija en común: Camila (4). Un divorcio teñido por la polémica del que también ha hablado claro y tendido. “Estoy super agradecida de que esta relación se rompiera. Cuando te conviertes en padre es un acto de generosidad y no todo el mundo está preparado y menos para ser padrastro. En el momento en el que tú pones como excusa cruel ante tu pareja a su hija se acaba todo. El juicio está ahí, no se puede pedir la custodia compartida y desaparecer (haciendo alusión a su participación en Supervivientes 2024). Por consejo de mi abogada, un amigo me contrató un detective no por terceras personas sino porque me está pidiendo la custodia compartida de mi hija y quiero saber que tipo de vida lleva”.

