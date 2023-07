Elena Tablada y Chenoa, las dos ex de Bisbal se reencuentran: la imagen que se ha hecho viral

La fiesta por el 60º cumpleaños de José Luis López, más conocido como ‘El Turronero’, fue una auténtica cumbre de celebrities. Entre los más de 3500 invitados se encontraban rostros tan conocidos como Elena Tablada y Chenoa. En esta animada cita, la cantante y la empresaria volvieron a demostrar su buena sintonía con un simpático selfie en el que aparecen de lo más sonrientes junto a Manuel Cabello Sosa.

14 horas de fiesta, 3.500 invitados y ¡una feria!: todos los detalles de la impresionante fiesta de 'El Turronero'

La vocalista, que se subió al escenario para agasajar al cumpleañero con algunos de sus temas más populares, acudió al evento junto a su marido Miguel Sánchez Encinas. La exconcursante de Operación Triunfo y el urólogo, que el pasado 22 de junio celebraron su primer aniversario de boda, se encuentran en un momento muy dulce de su matrimonio y es habitual verles disfrutando de diversos planes juntos.

Una situación completamente opuesta a la que tiene que hacer frente Elena, que atraviesa una etapa delicada de su vida tras poner punto y final a su relación con Javier Ungría hace diez meses. La diseñadora de joyas y el empresario llevaban seis años juntos y tienen una hija en común, Camilla, de tres años. La ruptura está siendo un proceso complicado, y, en estos momentos, la expareja se encuentra envuelta en un proceso legal para ponerse de acuerdo en ciertos aspectos en los que no lograban llegar a un entendimiento.

Elena Tablada hace balance de su separación: 'Lo mejor para mis hijas ha sido que ese matrimonio se rompiese'

En todo este tiempo, Elena ha recibido numerosas muestras de apoyo de todos sus seres queridos y círculo más cercano. Entre ellos se encuentra la jurado de Tu cara me suena, que, incluso, dejó un cariñoso mensaje lleno de corazones y dibujos de tartas en el perfil público de la emprendedora con motivo del 13º cumpleaños de Ella, la primogénita de Elena nacida de su historia de amor con David Bisbal.

Así se produjo el primer encuentro de Chenoa y Elena Tablada

Chenoa y Elena Tablada coincidieron por primera vez en abril de 2022 en la fiesta de la primavera organizada por ¡HOLA! y Anne Möller. Habían pasado casi dos décadas desde que la vocalista rompiese con David Bisbal y este comenzase un noviazgo junto a la diseñadora de joyas. La presentadora Anne Igartiburu fue la encargada de presentarlas y de invitarlas a compartir mesa en el evento.

Chenoa vuelve a cantar 'Escondidos' 20 años después en el mismo plató, ¡y con un divertido guiño a Bisbal!

Aquella casualidad fue el inicio de una bonita amistad. Así lo explicaba la propia Elena en las páginas de nuestra revista. “La verdad es que ha sido una cosa muy natural. Yo tengo mi vida, los años pasan, maduramos. Al verla, parecía que ya la conocía, la he saludado y todo ha sido normal. Hubo buena química y no me ha sorprendido que la hubiera. Me alegro de que nos hayamos conocido”.

Loading the player...

14 horas de fiesta, 3.500 invitados y ¡una feria!: todos los detalles de la impresionante fiesta de 'El Turronero'