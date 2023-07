Chenoa vuelve a cantar 'Escondidos' 20 años después en el mismo plató, ¡y con un divertido guiño a Bisbal! Andrea Guasch y su marido Rosco imitan en la última gala de 'Tu cara me suena' uno de los grandes duetos de la historia de 'Operación triunfo'

Tu cara me suena ha vivido un momento único. Y es que, Andrea Guasch y su marido Rosco han rememorado uno de los duetos más grandes de la historia de Operación Triunfo. El matrimonio ha interpretado a los míticos Chenoa y David Bisbal en su increíble Escondidos, recreando la química y el amor que se forjó entre ellos dentro de la Academia hace más de dos décadas. La cantante argentina, que está como jurado en el programa, ha sido testigo de este momentazo y ha terminado lanzando un guiño al que fuera su pareja de aquel entonces.

Andrea Guasch y Rosco han interpretado a la perfección a los dos artistas, intentando calcar la voz y realizando los mismos gestos que los triunfitos. Pero antes de salir, la actriz señalaba lo "nerviosa" que estaba: "Yo lo he preparado con mucho amor y con mucho cariño. Solo quiero transmitírselo, pero no la voy a mirar (a Chenoa) porque me voy a poner muy nerviosa", afirmaba.

Las coincidencias de la gran actuación de 'Escondidos'

Los dos han conseguido que volvieran a saltar chispas entre Chenoa y David Bisbal, generando un momento de lo más romántico como ocurrió en su día. Además, la actuación ha estado llena de coincidencias. Empezando por el plató de Tu cara me suena, que justo es el mismo que se utilizó en la primera edición de Operación Triunfo; pasando por Àngel Llàcer, el profesor de interpretación de los dos triunfitos que vivió todo el proceso de amor 'escondido' de Chenoa y David Bisbal; y llegando hasta la gran caracterización de los dos concursantes, Andrea y Rosco, que los han maquillado de tal manera para que parecieran los dos protagonistas reales de la escena.

Durante la actuación, la intérprete de Cuando tú vas no paraba de alucinar con lo que veía. "Estaban enamorados, todos lo sabíamos e hicimos esta canción para qué saltarán las chispas. Yo me acuerdo que iba allí a hacer la clase y, cuando se tocaban, yo tenía que salir. ¡Era una cosa impresionante!", recordaba el propio Llàcer, con Chenoa al lado en el jurado.

Chenoa da el paso de cantar 'Escondidos'

Al finalizar la interpretación de Escondidos, la cantante argentina se acercaba a los concursantes para elogiar la actuación que habían realizado. "Se nota que os queréis, creo que lo más importante. Si no hay amor, no se puede hacer Escondidos. Así que enhorabuena", les decía. En ese instante, Manel Fuentes le preguntaba a Chenoa si había sentido algo con la recreación de la canción.

La ex de David Bisbal respondía que le había impactado mucho Andrea Guasch, sobre todo cuando la vio aparecer por las escaleras porque iba vestida igual, y era como haber regresado al pasado. Al decir estas palabras, la artista argentina lanzaba un guiño a Rosco, quien interpretaba al almeriense: "A ti no", bromeaba.

Tras esto, y queriendo volver a su sitio, el publico le lanzaba el reto de cantar Escondidos. Al final, la argentina accedía a ello, aunque dejaba clara una cosa: "Yo procuro ser lo más natural posible, a pesar de que los medios de comunicación tiendan a tergiversar todo lo que uno hace. Yo lo hago con todo el amor del mundo porque le tengo mucho respeto a mi pasado. Al final es mi vida y 20 años después estoy aquí. Dicho esto, espero que la gente lo entienda", explicaba la propia Chenoa. La artista argentina complacía así a los espectadores cantando junto a Andrea y Rosco un fragmento de la canción.