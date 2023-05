Chenoa aclara si volvería a ‘Eurovisión’ y habla de su relación con David Bisbal

Loading the player...

Chenoa está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. La cantante está disfrutando de su vida personal junto a su marido, Miguel Sánchez con muchísimos proyectos profesionales. Se divierte en cada concurso de Tu cara me suena como jurado y en cada programa de Europa FM, Tómatelo menos en serio. La intérprete de Cuando tú vas o Absurda Cenicienta ha querido mandar un mensaje de ánimo y fuerza a Blanca Paloma en Eurovisión. Ha recordado su paso por este concurso y ha desvelado si volvería a acudir como corista de Rosa López. Pero eso no es todo, Chenoa también ha hablado sobre su relación con David Bisbal y si borraría la historia de amor que tuvieron. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

