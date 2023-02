El último gesto de Chenoa con Elena Tablada que demuestra su buena amistad

Seis meses después de separarse de Javier Ungría, Elena Tablada rompió su silencio en ¡HOLA! para hablar de su dolorosa ruptura con el empresario y los motivos que les habían llevado a poner fin su unión después de seis años de relación y una hija en común. Las sinceras declaraciones de la diseñadora despertaron una oleada de mensajes de afecto y de cariño entre su famila y seres queridos, y en especial llamó la atención el apoyo que le había brindado no solo su ex, David Bisbal, padre de su hija Ella, con el que hubo un tiempo en el que la relación no fue tan cordial, sino también Chenoa, expareja del cantante almeriense con quien rompió en 2005 para empezar una historia de amor con Elena Tablada.

Ahora con motivo del cumpleaños de su hija Ella, Chenoa ha vuelto a mostrarle todo su apoyo y ha querido felicitar a través de redes a la hija de Elena Tablada. "Síguete bailando la vida, under my UMBR-ELLA. Eso nadie te lo va a quitar!! HAPPY #13 Thir-TEEN #teenager", dice la feliz mamá, a la que Chenoa ha sido una de las primeras en responder con un emoji de un corazón, un mensaje de felicidades y una tarta de cumpleaños. Las cariñosas felicitaciones de sus seguidores, entre ellos Paula Echevarría, María José Suárez y Raquel Perera, no se han hecho esperar, y muchos se mostraban asombrados de lo rápido que pasa el tiempo y lo mucho que ha crecido ya la hija del cantante almeriense y la empresaria. David Bibal compartía una foto también de su hija mayor en la que decía: "Qué rápido crece, pero por siempre será Mi princesa! 13" junto al emoji de un corazón.

El primer contacto entre Elena Tablada y Chenoa surgió el año pasado cuando coincidieron por primera vez en la fiesta de la primavera organizada por Anne Möller y ¡HOLA! Habían pasado casi dos décadas desde que Chenoa había roto con David Bisbal y comenzaba un noviazgo junto a Elena Tablada, y la cantante de Cuando tú vas estaba a punto de casarse con Miguel Sánchez Encinas y Elena Tablada seguía unida a Javier Ungría. Compartieron mesa y mental y aquello fue el inicio de una buena amistad.

'Nos llevamos muy bien'

“La verdad es que ha sido una cosa muy natural. Yo tengo mi vida, los años pasan, maduramos, y ella también. Lo que más me ha sorprendido cuando la he visto es que han pasado 18 años y nunca habíamos coincidido en ningún sitio", señalaba la diseñadora de joyas en ¡HOLA!. "Al verla, parecía que ya la conocía. La he saludado y ha sido normal. Hubo buena química y no me ha sorprendido que la hubiera. La primera impresión fue buenísima. Me alegro de que nos hayamos conocido”, añadía sobre cómo había sido ese primer encuentro en el que estuvieron hablando e incluso se hicieron una foto juntas“. "Las miradas hablan y el contacto ha sido con cariño”, señalaba Chenoa.

La buena sintonia ha seguido reinando entre ambas. Tablada quiso felicitar a Chenoa por su boda y a raíz de conocerse su ruptura con Javier Ungría, la jueza de Tu cara me suena le envió todo su ánimo a la mamá de Ella de 13 años, y Camila, de dos, que le respondía agradecida y hablaba de la buena relación que les une: "Me cae super bien y nos llevamos muy bien":