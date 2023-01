¿David Bisbal o Chenoa? Rosa López se enfrenta al dilema en su entrevista más esperada de los últimos tiempos La ganadora de 'Operación Triunfo' acude al 'Mediafest' tras todo el revuelo ocasionado por las declaraciones de la juez de 'Tu cara me suena'

Rosa López fue una de las protagonistas de las últimas semanas del 2022. Y es que, la cantante se vio envuelta en el revuelo ocasionado por las declaraciones de Chenoa, al tratar a la granadina como una compañera, ya que afirmó, "mis amigas son Geno, Gisela, Natalia, ya lo habéis visto en la boda". Unas palabras que afectaron profundamente a la ganadora de Operación Triunfo, que aseguró ponerse "mala" y "con fiebre", tal y como reveló a la revista Lecturas. Tras ello, Rosa López ha empezado el año enfrentándose a su entrevista más esperada, después de lo que se había originado en torno a ella y a la argentina, en la que se ha sincerado y ha respondido a la pregunta del millón en el Mediafest night fever: "¿David Bisbal o Chenoa?".

La cantante de 41 años ha repasado toda su trayectoria profesional desde que saliese de OT, así como su vida más personal hablando de su actual relación, Iñaki. Entre la cantidad de cuestiones a las que ha tenido que hacer frente, antiguos compañeros del concurso como Natalia, Geno, Vero o Javián han contribuido a realizarle más preguntas, además de dedicarle unas bonitas palabras. Entre todas ellas ha destacado la de la concursante más benjamina, "¿qué es lo que más echas de menos de la etapa de OT?", a lo que Rosa respondía haciendo alusión a los "amigos" que se encontró al salir de la Academia -en referencia a sus compañeros-. Por su parte, Geno le preguntaba si se volvería a presentar a Eurovisión y la granadina le decía que "sería un regalo ir al escenario", pero que se lo dejaba para aquellos concursantes que hay ahora en los programas. A la pregunta de Javián de si el apodo de 'Rosa de España' ha sido una losa para ella, la protagonista de la noche ha zanjado con que lo que ella siente es "un honor", porque "nació de un momento súper bonito".

Durante la entrevista, Rosa López ha contestado a un breve test en el que tenía que elegir entre dos opciones. Todas las preguntas han sido de lo más complicadas, en las que la cantante ha tenido que decidir. Aunque la más difícil ha sido cuando le ha tocado la cuestión del millón, "¿David Bisbal o Chenoa?". Al escucharlo, la granadina ha suspirado un, "esto no se hace", buscando la manera de escaparse de la pregunta. Para ello, no ha querido decantarse y le ha preguntado al resto su opinión. Sin embargo, ninguno ha respondido a la espera de la contestación de la artista: "Tengo que elegir entre dos compañeros. Es como decir mi madre o mi padre", comenzaba diciendo. "Hace poco vi a David, pues David. Pero antes también vi a Laura. O sea que maravilla los dos", continuaba, sin poder posicionarse y sin hacer mención a la polémica con Chenoa. Finalmente, Rosa ha reconocido que estas situaciones le ponen muy nerviosa: "Madre mía, me ha llegado el corazón al cuello", bromeaba.

Rosa López rememora su Europe`s living a celebration

El Mediafest night fever empezaba por todo lo alto con Rosa López como protagonista de la noche. La cantante volvía a subirse a un escenario para sorprender a toda la audiencia con la canción que marcó una época y que representó a España en Eurovisión en el año 2002, Europe`s living a celebration -tema con el que quedó en séptima posición-. Pero no lo hacía sola, ni tampoco acompañada de David Bustamante, David Bisbal, Geno y Chenoa, sino que lo hacía junto a otros tres ganadores de Operación Triunfo: Ainhoa Cantalapiedra (OT2), Vicente Seguí (OT3) y Mario Álvarez (OT 2009). Después de su primera actuación, y tras la esperada entrevista, Rosa López ha tenido la oportunidad de cantar A quién le importa de Alaska, para terminar incorporándose como nuevo miembro del jurado, en una noche en la que la granadina de 41 años ha vivido de todo.