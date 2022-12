El cariñoso reencuentro de Rosa López, Geno Machado y Verónica Romero en medio de la polémica con Chenoa

Loading the player...

Los nombres de Rosa López y Chenoa están acaparando numerosos titulares estos días a raíz del cruce de declaraciones que ambas han protagonizado. Todo empezó cuando la intérprete de Cuando tú vas afirmó que Rosa es más su compañera que su amiga. "No hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos", explicó. Sus declaraciones sorprendieron especialmente porque los exconcursantes de OT1 siempre han demostrado ser una piña, algo de lo que han hecho gala Rosa López, Geno Machado y Verónica Romero con su último y cariñoso reencuentro. Coincidieron en la presentación del programa Grandes éxitos: carretera, gasolina y verbena y allí se saludaron entre abrazos, rieron, charlaron e incluso cantaron juntas Mi música es tu voz, todo un himno de Operación Triunfo, demostrando que entre ellas no existe ningún tipo de problema. Además, Rosa ha respondido a Chenoa, afirmando que a día de hoy la considera su amiga. Dale al play y no te lo pierdas.

