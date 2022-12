La respuesta de Rosa López a las palabras de Chenoa en las que confesaba que ellas son solo 'compañeras' La ganadora de 'OT' no estuvo invitada a la boda de la juez de 'Tu cara me suena' el pasado mes de junio en Mallorca

Muchos años han transcurrido desde la primera edición de Operación Triunfo. El paso del tiempo ha hecho mella en las relaciones de los que fueran los primeros habitantes de la Academia. Algunas de ellas se han hecho más sólidas a medida que avanzaba la vida. Sin embargo, hay otras que se han quedado en el camino o, simplemente, se han enfriado. Esto último es lo que habría pasado con la relación entre Chenoa y Rosa López. Y es que, ha llovido mucho desde 2001. Tanto ha sido así que las dos han pasado de ser amigas a ser simplemente "compañeras", tal y como aseguraba la mallorquina en el 40 cumpleaños de Natalia -precisamente otra exconcursante de esa primera edición, con la que Chenoa guarda una estrecha relación, y a la que sí considera amiga-.

VER GALERÍA

Durante la celebración de Natalia, Chenoa se sinceraba por completo sobre las amistades que guardaba de aquella primera edición de Operación Triunfo. Ante los medios de comunicación, la cantante aclaraba que Rosa López no era su amiga, ya que para ella eran "compañeras". Unas palabras que ponían aún si cabe más distancia en su relación. Además, Laura contaba que entre ellas no había habido ningún conflicto: "No hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos, nada más", señalaba la intérprete de Cuando tú vas. Atrás quedan esas declaraciones mutuas en las que cada una hablaba de la otra como su 'amiga' y coincidían en lo mucho que se querían.

Loading the player...

¿Son amigas realmente? Chenoa habla más sincera que nunca de su relación con Rosa López

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La nueva vida de Ramón del Castillo: de 'OT' a hostelero y experto en quesos

Ha sido Rosa López la que ahora ha querido pronunciarse al respecto por las declaraciones que hizo Chenoa sobre ella: "Estoy feliz y vivo feliz porque ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro, la vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar", respondía la granadina en un mensaje que mandaba a Fiesta, dejando entrever que está "feliz" estando como está. A pesar de este cruce de declaraciones entre ambas, la artista andaluza siempre ha guardado un bonito recuerdo de cada uno de los concursantes de Operación Triunfo con los que coincidió.

VER GALERÍA

Exclusiva: Chenoa nos revela en primera persona todos los detalles de su boda

Los amigos que Chenoa conserva de 'Operación Triunfo'

"Mis amigos son Geno, Gisela, Natalia… Ya lo habéis visto en la boda", expresaba la ex de David Bisbal, resaltando a varios de los exconcursantes que estuvieron presente en su enlace con Miguel Encinas el pasado mes de junio, en Mallorca, y en el que una de las grandes ausencias fue Rosa López, puesto que no estaba invitada. Este gesto extrañó mucho, incluso hasta la propia ganadora del concurso, que lamentó en su día no estar invitada a la celebración: "Estaba preciosa, la quiero muchísimo y que yo con verla feliz, esté cerca o lejos, ya está. Somos amigas", decía sobre la boda de Chenoa. La última vez que hemos visto en un escenario a Rosa ha sido con David Bisbal, quien sí la considera su amiga y por eso la invitó a su increíble concierto en el que conmemoraba 20 años de carrera musical.