Chenoa matiza sus declaraciones sobre Rosa López

Las declaraciones de Chenoa sobre su relación con Rosa López están haciendo correr ríos de tinta. A raíz de que la cantante de Cuando tú vas no la invitase a su boda surgieron muchas especulaciones en torno a la verdadera amistad que existía entre ambas. No obstante, Chenoa respondió recientemente de un modo muy sincero al ser preguntada por la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo. "Rosa es mi compañera. Mis amigas son Geno, Gisela, Natalia, ya lo habéis visto en la boda", respondía con claridad. "No hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos, nada más", aclaraba.

La respuesta de Rosa López a las palabras de Chenoa en las que afirmaba que son solo 'compañeras' no tardaba en llegar. La cantante de Europe's living a celebration repondía tratando de evitar cualquier tipo de polémica. "Estoy feliz y vivo feliz porque ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro, la vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar", señaló sin querer más detalles y confesando que siempre ha guardado un bonito recuerdo de cada uno de los concursantes de Operación Triunfo con los que coincidió.

Ante el revuelo que han suscitado las declaraciones de la mallorquina, Chenoa ha matizado sus palabras y, aunque sigue considerando que Rosa es solo "su compañera", es obvio que le guarda cariño a la gaditana. La mujer de Miguel Encinas considera que el cariño entre ellas sigue existiendo. "Por supuesto, eso va dentro del mensaje", ha señalado a los micrófonos de Europa Press, queriendo zanjar todo tipo de especulaciones.

Recordemos que Rosa López lamentó en su día no haber estado invitada al enlace de Chenoa con Miguel Encinas, pero recalcó que ella seguía considerándola su amiga: "Estaba preciosa, la quiero muchísimo y que yo con verla feliz, esté cerca o lejos, ya está. Somos amigas", decía.

Según las especulaciones, el motivo de ese distanciamiento podría deberse a lo que algunos han expuesto y es que Rosa López solo se acuerda de sus compañeros de Operación Triunfo cuando estrena un nuevo proyecto musical y no cuando ellos la han necesitado. De hecho, López llegó a quejarse amargamente de que sus amigos del reality no la felicitasen. Este hecho podría haber hecho mella en su relación, al igual que otros seguidores de OT consideran que la cercanía que Rosa mantiene con David Bisbal tampoco habría sido un punto a su favor. La última vez que hemos visto a Rosa en un escenario fue con el cantante almeriense, que la invitó a su concierto en el que conmemoraba 20 años de carrera musical. Al preguntarle por este reencuentro, la jueza de Tu cara me suena calificó el momento como "una maravilla, fantástico", aunque reconoció no haberlo visto, solo leído en la prensa.

