Chenoa se pronuncia por primera vez sobre las causas de su ruptura matrimonial con Miguel Sánchez Encinas

Desde que el pasado mes de noviembre se conoció la separación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, las circunstancias que rodean esta ruptura han sido toda una incógnita e incluso han sonado en varias ocasiones rumores sobre una posible reconciliación. En este tiempo, los protagonistas han preferido no pronunciarse públicamente acerca de esta decisión que llegó un año y medio después de su enlace, del que ¡HOLA! mostró todas las imágenes en exclusiva, y han mantenido la discreción en cuanto a su vida privada. Hasta ahora, cuando la cantante y presentadora de la última edición de Operación Triunfo ha dado por primera vez detalles del fin de su matrimonio.

Durante su última aparición pública, a la intérprete de Cuando tú vas le han preguntado que si el alto volumen de trabajo que tiene ha provocado una incompatibilidad de agendas que ha influido en el fin de su matrimonio, como se ha especulado durante estos meses. Su respuesta ha sido tajante: "Las causas que la gente diga no tiene nada que ver con las que tenga yo. Con lo cual, no tengo nada que decir". Laura Corradini, como se llama realmente la artista, ha preferido no contar si tienen las puertas cerradas a una reconciliación con Miguel.

Al margen del giro radical que ha dado su vida en cuestiones personales en la última etapa, Chenoa reconoce estar en un buen momento. "Estoy en calma, que es lo más importante, en calma, pero muy sin parar.... Estoy en paz que es lo importante. Al final la felicidad no sé si es reírse mucho o estar tranquilo a veces, depende la época. Ahora mismo buscar momentos de estar tranquila y en calma, que tengo pocos", ha asegurado la artista.

La que fuera concursante de la primera edición de OT, experiencia de la que conserva bonitas amistades, es muy perfeccionista y le gusta "tener todo muy atado". Se vuelca en preparar cada detalle de los proyectos profesionales que le llegan y se siente afortunada por encadenar oportunidades. "Todo lo que me sale no me lo esperaba. Este momento lo he vivido de más joven y ahora ha vuelto a pasar. Esta profesión es como acoplarte siempre a la ola y ahora pues la surfeo desde otro punto de vista y estoy encantada", ha resaltado.

En los últimos meses la hemos visto pasar por El Desafío y poniéndose al frente de la última edición de Operación Triunfo, emitida en Prime Video, una experiencia que define como una aventura muy potente. "Ha sido una experiencia diferente a la que yo viví, evidentemente, pero con una chavalería estupenda, muy buena gente que van a tener espero que una larga carrera", ha dicho. Próximamente la veremos de nuevo como jueza en Tu cara me suena, concurso en el que este año participará su amigo David Bustamante y también compañeros de profesión como Conchita y Julia Medina.

La cordialidad entre Chenoa y su ex

Solo el tiempo dirá si es posible que se den una segunda oportunidad, pero la única certeza hasta ahora es que entre Chenoa y Miguel sigue existiendo una buena relación y su ruptura ha sido amistosa como adelantaba ¡HOLA! Así queda reflejado en los mensajes que ambos se han dejado en sus respectivas redes sociales a lo largo de estos meses. En noviembre, cuando la cantante compartió una foto haciendo deporte, su exmarido dijo "On fire", junto a varios emojis de ánimo y un corazón. Ella respondió con otro corazón y un emoji de fuego. El doctor también le trasladó su apoyo justo antes del estreno de OT y la artista se lo agradeció públicamente.