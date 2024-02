El comentario de Chenoa que desvela cuál es su situación sentimental

Chenoa vivió una noche de emociones en la gala final de Operación Triunfo. La presentadora mallorquina no puede estar más agradecida por haber presentado la duodécima edición del concurso musical en el que la gran vencedora ha sido Naiara. "Mi gente! Estoy sin palabras y sobre todo agradecida por todo el cariño recibido, creo que ya tengo resaca emocional. Ni soñando hubiera imaginado esto. Gracias de corazón por este regalazo. Mi enhorabuena a una gran Naiara por ser la ganadora de OT 2023. A tod@s los concursantes, sois magia. ¡Larga vida a OT! ¡Os ailoviuuu!", compartía con sus seguidores.

Han sido tres meses de emociones, nervios y sensaciones a flor de piel. La cantante de Cuando tú vas, Escondidos o Soy lo que me das se emocionó tras interpretar en el escenario junto a los finalistas el tema Last dance, una de las canciones con las que ella triunfó en la primera edición de OT. Fue una noche llena de emociones y a lo largo de la velada compartió un momento íntimo y de lo más personal al hablar de la historia de amor entre Martín y Juanjo, quienes inciaron una relación en la casa. El joven de Getxo emocionó a la audiencia al interpretar Golden Hour de Jwke y se declaró a su pareja. "Nunca había cantado en un escenario con una persona de la que estoy enamorado", señalaba Martín. A lo que Chenoa respondió: "El amor es algo tan bonito y tan maravilloso que lo repartes y nos haces sentir que existe. Sobre todo a mí, que ando un poco desconfiada. Gracias, me ha venido muy bien, mi vida".

Unas palabras que cobran significado tras anunciar su separación de Miguel Sánchez Encinas el pasado mes de noviembre tan solo un año y medio después de su boda. La cantante y el médico contrajeron matrimonio el 17 de junio de 2022 en Mallorca, un lugar muy especial para la novia que, aunque nació en Argentina, llegó a la isla balear con ocho años. Nada hacía presagiar su separación, aunque la presentadora quiso aclarar algunos matices. "No es una ruptura, es una separación temporal. Nos queremos y respetamos, pero necesitamos tiempo y tranquilidad", aseguraba Chenoa en exclusiva para ¡HOLA! y añadía, rotunda, que en la decisión que habían tomado "no hay terceras personas, simplemente es una cuestión de compatibilidad en nuestras profesiones".

Quisieron darse un respiro para pensar, meditar y poner en la balanza los pros y los contras, pero con la esperanza de que este camino les condujera a la felicidad a ambos. Tres meses han pasado tras anunciar su decisión, que ha coincidido con uno de sus mejores momentos profesionales de la cantante. Chenoa ha debutado como presentadora en el programa que la lanzó al estrellato hace más de veinte años, Operación Triunfo, y además participa en el programa de Antena 3, El Desafío, en el que semana tras semana está tratando de vencer sus miedos. A su vez, ha anunciado que en los próximos meses verá la luz su nuevo disco y la canción Bailar contigo ha sido el adelanto de este nuevo trabajo con el que pretender retomar su carrera discográfica siete años después de su último disco.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para la cantante a nivel personal, ya que ha estado constantemente bajo el foco mediático y el escrutinio público. "He sentido mucha ansiedad. Que la prensa haga guardia en la puerta de mi casa me sigue chocando y me crea ansiedad. No te acostumbras a eso", confesaba en una entrevista al diario El País el pasado mes de enero. Una situación que lidia mejor gracias a la ayuda del psicólogo y los consejos de sus mejores amigas, entre las que se encuentra la cantante Natalia. "No me permito mucho la autocompasión. Natalia es mi vecina y me dice lo mismo: 'No lloras, estoy esperando que petes'. Pero yo dosifico mucho mi dolor, no me permito sufrir del todo", explica. "¿Me vendría bien llorar? Sí. Con el tiempo las cosas duelen menos porque ya te han pasado antes y te das cuenta de que no sirve nada sentir pena de uno mismo", añade. Si algo tiene claro es que el mejor apoyo lo tiene de sus fans que siempre han estado a su lado para sacarle una sonrisa: "Mi mejor matrimonio es el que tengo con el público, los mejores piropos me los dan cuando voy al supermercado y son de verdad. Eso sí me hace llorar".