La emotiva confesión de Chenoa en 'El desafío' que ha hecho llorar a Mar Flores

Chenoa se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. La cantante, además de haberse convertido en la presentadora de Operación Triunfo, también es una de las participantes del concurso de Antena 3 El Desafío. Como cada semana, ha tenido que enfrentarse a una prueba diferente, pero esta vez le ha tocado una de las más complejas del programa, la apnea. Tras aguantar más de 3 minutos bajo el agua, la artista ha terminado muy emocionada y ha sorprendido a todos sus compañeros con su lado más sensible, especialmente a Mar Flores, quien no ha podido contener la emoción.

"Antes de entrar ya estaba llorando. Ha sido una semana dura, no soy nada acuática. Me encanta el mar, me encanta verlo, pero no consigo entrar en el agua”, ha comenzado diciendo Chenoa. Sin poder contener la emoción por la dureza de la prueba, la artista no se ha escondido en mostrarse cómo es delante del jurado: “Es verdad que camuflo el punto sensible con hacer un poco el payaso o ponerme de mal humor, pero en realidad lo paso mal. Lo paso bastante mal y no me sale mucho el punto de enseñarlo. Quizá debería enseñarlo más, pero no es mi estilo", ha continuado confesando.

Ante estas palabras, la intérprete de Cuando tú vas recibía todo el apoyo de sus compañeros. Una de las que ha acabado más conmovida fue Mar Flores, que no pudo contener las lágrimas. Por otro lado, Santiago Segura ha usado el carácter que tanto le caracteriza para aportar un toque de humor ante la situación: "¿Qué pasa? ¿Qué querías hacer 4’40’’ como Rosa?", ha dicho. Cabe recordar que el récord en esta prueba lo tiene Rosa López, que aguantó cuatro minutos y cuarenta segundos.

Roberto Leal también tenía unas bonitas palabras para Chenoa: "Chenoa tiene una canción en la que repite mucho eso de soy humana y lo está demostrando hoy. En uno de los muchos pasillos que hay por aquí, le he preguntado que cuánto creía que iba a hacer, que si quería que podía superar los dos minutos y medio. Tu contestación ha sido algo así como, 'tú estás chalado'", le ha expresado, mientras no dejaba de abrazarla y mostrarle su afecto.

Sin embargo, después de las palabras del presentador, la intérprete ha querido confesar que el buen resultado de la prueba ha sido posible gracias a su entrenador Juandi: "Ya sé que todo el mundo menciona a Juandi. Creo que todo el mundo tiene que venir a El Desafío para conocer a Juandi. Conozco a mucha gente en el mundo, pero no hay nadie más mágico que se moleste en conocerte y en bucear en tu corazón para sacar lo mejor de ti. Juandi, no sé cómo darte las gracias", ha revelado, fundiéndose posteriormente en un abrazo con el especialista en buceo.

Asimismo, el jurado del concurso ha querido recalcar que, a pesar de que la apnea se trata de una prueba muy dura, está dejando momentos muy bonitos: "Lo bonito que estamos sacando de los concursantes en la apnea. Conocemos y afloran sentimientos que con otras pruebas no conseguimos eso. Aunque se sufra, hace que os conozcamos muchísimo mejor", ha compartido Pilar Rubio, quien se ha convertido en una de las componentes del jurado de esta edición. “La prueba reina y es un tiempo muy serio. Creo que viendo los tiempos, se explica este programa. Más de tres minutos bajo el agua y es el décimo puesto. Hay un nivelazo. Me parece una verdadera locura y eso que no estabas nada confiada en pasar de tres. Enhorabuena, de verdad", ha añadido Juan del Val.