La coincidencia de los looks que Chenoa está llevando en 'OT', ¿te has fijado? La presentadora del concurso de Prime Video está arriesgando con sus estilismos

Como cada edición de OT, los concursantes están siendo los grandes protagonistas del concurso semana tras semana. Sin embargo, este año todas las miradas están puestas también en su flamante presentadora: Chenoa. La artista mallorquina, que está demostrando mucha soltura en su debut al frente del programa de Prime Video, está luciendo looks bastante originales y atrevidos que, sin duda alguna, llevan el 'sello Chenoa'. Pero lo curioso es que la mayoría coinciden en un detalle.

Su favorito

¿Hay algo que te llame la atención de todas estas imágenes? Si te fijas bien, verás que la intérprete de Bailar Contigo ha llevado varias veces este corsé negro tan sexy con transparencias y un pronunciado escote. Parece que se ha convertido en su 'amuleto', ya que lo ha lucido hasta en tres ocasiones: en la rueda de prensa con la que presentó OT 2023, en la gala 2 y también en la gala 3.

Esta pieza pertenece al diseñador valenciano Alejandro Resta que cuenta con una amplia trayectoria profesional en la que ha trabajado, además de Chenoa, con otras estrellas de la música como Mónica Naranjo, Edurne, Lola Indigo o Chanel; con la presentadora Ana Obregón o incluso con la multimillonaria Paris Hilton.

Equipo infalible

Los orinales tops, las chaquetas de lentejuelas, los pantalones brilli brilli o sus taconazos, están siendo el centro de todas las miradas, pero no debemos dejar de lado sus beauty looks. Para estar aún más guapa, Chenoa ha vuelto a confiar en su equipo favorito, con el que lleva tantos años trabajando en Tu cara me suena.

Hablamos de la maquilladora Inma Bono y la peluquera Carme Marin, que se están encargado de sus looks gala tras gala. Ellas mismas nos contaban hace unos meses que el éxito de la imagen de Chenoa en este tipo de programas es, sin duda, "el trabajo en equipo". Junto a la estilista Verónica Miyun, que conoce a la cantante perfectamente y sabe sus gustos, hacen un tándem perfecto y lo están demostrando a lo largo del programa.

Su look con mensaje

Solo llevamos cuatro galas de OT 2023 pero Chenoa ya está dando pistas de cuál va a ser su estilo como presentadora del programa. La hemos visto confiando en uno de sus combos favoritos, el traje de chaqueta y pantalón, pero también arriesga con escotazos y creaciones imposibles, como top blanco asimétrico que ha llevado en la tercera gala por encima de su corsé preferido.

Eso sí, para inagurar el plató de esta edición, la artista quiso llevar un simbólico look, bordando un '89' con pequeños cristales en la solapa de su chaqueta blanca. Se trata del número que llevó en el casting de la primera edición de OT en la que participó hace ya más de dos décadas. "Se abre una nueva etapa y se cierra un círculo para mí", dijo emocionada.