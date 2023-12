La seria (y valiosa) advertencia de Noemí Galera a los concursantes de Operación Triunfo

No ha pasado ni un mes desde que se abrieron las puertas de Operación Triunfo. La academia bulle de actividad cada día con un horario apretado de clases, ensayos, grabaciones y la preparación de una gala navideña que reunirá a todos los concursantes de la edición (incluso a los que hayan sido expulsados). La situación que viven los aspirantes es sin duda inusual, pues están inmersos en una realidad que no es a la que están acostumbrados. En estos primeros días de adaptación han contado con los consejos de Noemí Galera, directora de la academia, que les ha dado unas pautas para mejorar la organización y que está preocupada por algunos aspectos de la convivencia como les ha trasladado a los alumnos.

Suzete, primera expulsada de OT 2023, nos confiesa qué le dijo Manu Guix al oído cuando terminó su actuación

Ruslana y Omar, ¿ha nacido la primera pareja en la academia de Operación Triunfo?

En una charla con los 15 concursantes que quedan les comentó que ha detectado algunos comportamientos que no le gustan. “Esta es vuestra casa, sois 15 y es muy difícil que quince personas conecten a full. Yo eso lo entiendo, no voy a obligar a nadie a que quiera a los demás, pero lo que sí quiero es que os respetéis, que os habléis bien”. Explicó la directora de la academia que desde fuera puede ser que no se entiendan bien las formas que utilizan. “Tenéis que pensar que aquí estáis expuestos, de la misma manera que damos ejemplo en diversidad y en según qué valores, hay que dar ejemplo y hablarnos bien, con respeto” dijo.

Continuó asegurando que su obligación es advertirles de lo que ocurre y que, aunque ella trata de mantenerse al margen para que sean lo más naturales posible, no puede obviar ciertos comentarios. Añadió además que en ocasiones no a todos les gustan estas maneras de tratarse. “Si alguien pone mala cara, si alguien se siente ofendido, ya no es una broma”. Les pidió que gestionen sus roces de una manera adulta, sin gritarse, pues el respeto es la forma adecuada de arreglar sus diferencias. En estos primeros días se ha podido ver lo molestos que están algunos participantes con el tema del orden, por ejemplo, y los fans han criticado mucho a algunos aspirantes por su actitud hacia los demás. Es el caso de unas rimas improvisadas que tenían como objetivo a Bea, que se marchó del salón al escucharlas y que esta semana ha tenido un momento anímico complicado.

Paul no se siente integrado

Tampoco Paul, que fue favorito la semana pasada, ha pasado unos días sencillos. Se sentía desanimado y algunas situaciones acentuaron su tristeza. Tuvo que hacer una coreografía solo en una clase porque sus compañeros no le escogieron como pareja y no recibió apoyo a pesar de que llevaba unos días regulares. Todo ello le hizo encontrarse poco integrado en el grupo aunque es consciente de que pasa mucho tiempo ensayando y tocando el piano solo. Se sinceró Paul con la profesora de interpretación Abril Zamora, que le preguntó si había compartido su inquietud con sus compañeros. “A nivel grupal, no” reconoció. Abril le aconsejó hablarlo pues aún les queda mucho tiempo en el concurso. Así lo hizo Paul.

“Simplemente quería decir que esta semana he estado anímicamente mal porque no me he sentido del todo integrado en el grupo. Soy consciente de que me paso la mayoría del tiempo solo porque yo lo busco, pero quiero que sepáis que no es nada personal y que me gustaría integrarme más” les dijo. Ruslana y Juanjo fueron los únicos que se levantaron para darle un abrazo en ese momento, mientras otros aplaudían su sinceridad. Este lunes 11 de diciembre se celebra la gala número tres de la edición en la que Álex y Omar se enfrentan a la segunda expulsión. El primero interpretará Ladrona, de la banda Morat, y el segundo, La canción más hermosa del mundo, de Joaquín Sabina.

El tema grupal será Dime, canción con la que Beth, que fue concursante de OT 2, representó a España en Eurovisión 2003. Naiara, que fue favorita la semana pasada, tendrá la oportunidad de cantar en solitario el tema Tómame o déjame de Mocedades. Juanjo, Álvaro y Bea interpretarán Unholy, de Sam Smith y Kim Petras; Lucas, Paul y Cris se enfrentarán a una de las canciones más emblemáticas de Take That, Back for good; Salma y Denna cantarán Péiname Juana del dúo La plazuela; Martin y Ruslana cantarán Inmortal de La oreja de Van Gogh y Chiara y Violeta, I kissed a girl de Katy Perry.