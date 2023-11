El sorprendente pasado televisivo de Juanjo, concursante de Operación Triunfo

Las puertas de la academia de Operación Triunfo se abrieron el pasado 20 de noviembre en Amazon Prime Video dispuestas a descubrir a los nuevos talentos de la música amateur. A pesar de su juventud los aspirantes llegan con muchas tablas y mucha seguridad, pues confían en que el trabajo y las enseñanzas que les brinda esta oportunidad son la clave del éxito. Se pasan el día rodeados de cámaras en la academia que siguen sus pasos en el canal 24 horas y luego se enfrentan a un directo en las galas que se emiten el lunes. Los nervios y la emoción ya se han hecho presentes entre los artistas aunque algunos no son ajenos a lo que supone ser el centro de los focos. No solo tienen experiencia en la música sino también en otros programas de televisión, como te contamos en estas líneas.

Sin duda el que ha dado la sorpresa con su pasado televisivo, de lo más insólito, ha sido Juanjo. Los concursantes estaban reunidos en la clase de inglés con Jill Earnshaw y se tenían que presentar, contando algún detalle sobre sus vidas. Entonces Juanjo, que se ha revelado como uno de los más simpáticos y espontáneos de la edición, ha contado que le encanta cocinar. Es precisamente gracias a esa habilidad con la que cuando era más pequeño apareció en la tele. No sabía si podía decir el nombre del programa, pero uno de sus compañeros se le adelantó. Fue en MasterChef Junior donde participó Juanjo cuando tenía solo 11 años (en 2016-2017).

Fue expulsado en la gala inicial de la cuarta edición así que no pasó a formar parte de la lista de concursantes, como contó. Con humor, sus compañeros le preguntaron qué receta había escogido y él respondió que una ensalada de quinoa. Todos se echaron a reir y le dijeron que quizá por eso no le habían seleccionado. En las imágenes que se tienen de entonces aparece el concursante llorando, asegurando que sabe que no le van a escoger mientras otra de las niñas que participa en el talent le consuela. En 2022 participó en Jotalent, concurso de la televisión aragonesa en el que se cantan jotas y que ganó.

Aunque Juanjo es sin duda quién tiene el pasado más peculiar, dado que nada tiene que ver la cocina con la música, otros compañeros tampoco son ajenos a las cámaras. Chiara, de 19 años igual que Juanjo, participó en la quinta temporada de Got Talent donde alcanzó la final. Logró el pase de oro de Edurne y Risto Mejide, pero se quedó finalmente en la séptima posición. La victoria la obtuvo Hugo Molina, el niño que tocaba el tambor. En 2002 volvió a la tele en la novena edición de La Voz, donde formó parte del equipo de Laura Pausini y alcanzó la fase de asaltos.

Salma también fue concursante de La Voz en la novena edición y logró alcanzar la semifinal en el equipo de Antonio Orozco. Sin embargo cayó en la penúltima gala ante Javier Crespo, que fue finalmente el ganador. Paul también apareció en un programa regional, concretamente en Canal Sur. Él fue el ganador de Tierra de talento, otro concurso musical. Ruslana, de origen ucraniano pero afincada en Tenerife, fue finalista en 2017 para representar a Bielorrusia en el concurso Eurojunior y en 2019 fue parte de La Voz Kids 5, donde fue eliminada en las batallas (formaba parte del equipo de Rosario). Violeta Hódar, por su parte, participó en el casting de OT2020 en el que llegó a la última fase. Ha sido además reportera de Informativos Telecinco.