Las lágrimas de Chenoa, muy emocionada al visitar a los concursantes de Operación Triunfo en la academia

Loading the player...

Chenoa se ha embarcado en un emocionante proyecto de la mano del programa que catapultó a la artista hacia la fama hace ya más de 20 años: Operación Triunfo. La cantante es la presentadora de esta edición, emitida en Amazon Prime Video, y debutó el pasado lunes conduciendo la gala con mucho carisma y un simbólico estilismo. Chenoa estaba nerviosa, pero también con una "ilusión máxima", y es que su nueva aventura en OT está suponiendo para ella un intenso cóctel de emociones, que no ha podido contener al visitar a los participantes del programa. La artista ha sido la primera en acudir a la academia para charlar con los concursantes, y al hablar con Noemí Galera no ha podido evitar las lágrimas. Dale al play y no te lo pierdas.

-Chenoa sorprende con un divertido comentario sobre su pasado amoroso en 'Operación Triunfo'

-Chenoa recibe el apoyo de su marido, Miguel Sánchez Encinas, horas antes del estreno de 'Operación Triunfo'