Chenoa debuta como presentadora en 'Operación Triunfo 2023' emocionada y con un simbólico look: 'Se cierra un círculo para mí'

La gran noche ha llegado. Chenoa se ha estrenado como flamante presentadora de la nueva edición de Operación Triunfo, la primera que acoge Amazon Prime Video y que ha dado el pistoletazo de salida este lunes 20 de noviembre a las 22:00 horas con 18 nuevos rostros dispuestos a cumplir un sueño. Una gala 0 repleta de música, recuerdos, talento, nervios, empatía y un emotivo alegato introductorio capaz de tocar el corazón de la audiencia. "Se abre una nueva etapa y se cierra un círculo para mí", ha dicho visiblemente emocionada la artista convertida en conductora antes de cruzar la pasarela y dar una cálida bienvenida a los fieles espectadores repartidos en treinta países alrededor de todo el mundo, a los miembros del jurado y al grupo de entusiasmados aspirantes.

Nervios, emociones y un look muy simbólico

Con la mirada fija a cámara, la voz ligeramente entrecortada, una imborrable sonrisa dibujada en su rostro y rodeada de negro como escenario, Chenoa ha pronunciado unas sentidas y significativas palabras antes de iniciar la cuenta atrás para el gran estreno en directo y cruzar la pasarela más famosa de la televisión. "Vuelve Operación Triunfo. Hace veintidós años pisé este escenario que me cambió la vida. Por eso, OT, fue y es mi familia, fue y es mi casa, y vosotros sois mi gente", ha introducido, al tiempo que ha recordado que "Operación Triunfo vuelve como siempre, pero como nunca": "Volvemos renovados, pero con la misma fórmula, cariño por la música, pasión por las clases y amor por el talento. Porque el mundo, al fin y al cabo, ha cambiado, la música ha evolucionado mucho, pero llega una nueva generación con muchísimas ganas de cumplir sus sueños". Un discurso tras el que ha confesado estar "nerviosísima" y sentir "taquicardia y se me seca la boca". Pero esos nervios palpables han sido el mejor de los compañeros de viaje, pues no le han restado seguridad, fortaleza, cercanía e incluso humor en el lanzamiento de "el OT más internacional": "Si me tomáis el pulso, va al compás del reloj", ha bromeado.

Más allá de la "ilusión máxima" que supone para la cantante de raíces argentinas el comienzo de este capítulo profesional, que llega días después del anuncio de su separación de Miguel Sánchez Encinas, ha habido otro detalle que ha llamado poderosamente la atención esta noche: su look. Dos han sido los motivos por los que ha destacado su estilismo, que ha combinado con originales sandalias moradas: el primero, el blanco nuclear de su sofisticado traje de chaqueta, el mismo color que han elegido reputadas presentadoras para sus debuts, como es el caso de Ana Rosa Quintana, que confía siempre en la fortuna que desprende esta tonalidad; pero, sin lugar a dudas, el segundo es el más llamativo. En una de las solapas de su americana, que tiene detalles en negro, Chenoa lleva bordado con pequeños cristales plateados el 89, el número que llevó en el casting de la edición en la que participó hace ya más de dos décadas. "Del número 89 en el casting, a presentar Operación Triunfo 2023. ¡Bienvenida de nuevo a casa!": esas fueron las palabras con las que la plataforma de streaming anunció su papel protagónico en esta entrega.

De la cercanía de Chenoa a la visita de Anitta

Durante esta primera retransmisión, a la que la exitosa cantautora brasileña Anitta ha acudido como invitada especial para opinar y ofrecer un show tras viajar a Sevilla para asistir a la semana de los Grammy Latinos 2023, Chenoa ha mantenido distendidas charlas con los aspirantes y les ha explicado detenidamente la dinámica de esta gala con la naturalidad que le caracteriza. Todo, después de que interpretaran sus versiones sobre el escenario uno a uno. "Se han presentado trece mil personas a los castings, ni más ni menos. Me parece una barbaridad, y, de esas trece mil emociones, han quedado dieciocho aspirantes. Dieciocho aspirantes elegidos por su voz, por su carisma, por su forma de ser y porque tienen algo", ha explicado. Este es, según ha anunciado eufórica, el inicio de "una experiencia bastante importante": "Tres meses de aprendizaje, buenos ratos y mucha disciplina" para las grandes estrellas del talent show: sus concursantes. Por su parte, la directora de la Academia, Noemí Galera, que se ha mostrado muy cómplice con la presentadora, ha sido la encargada de dar los pases directos a los afortunados artistas que se han hecho un hueco en la casa en primer lugar. El resto, han sido elegidos durante la emisión, quedando fuera dos de los aspirantes esta noche.

