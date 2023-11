Los momentazos de Operación Triunfo que lo han convertido en un gran fenómeno fan que regresa a la televisión

Si hay algo que puede definir OT es que desde aquella primera edición en 2001 nos ha dejado memorables momentos que han convertido al talent en un auténtico fenómeno fan sin precedentes. No solo las galas semanales nos han dejado actuaciones épicas, sino que las imágenes de la convivencia entre los concursantes han generado un aluvión de comentarios, haciendo soñar a los espectadores con historias de amor y amistad que han acaparado decenas de titulares. Repasamos algunos de los momentazos que han convertido a Operación Triunfo en el programa que ha arrasado en televisión durante doce temporadas y que regresa a Amazon Prime Video el 20 de noviembre.

Las actuaciones musicales más icónicas

El escenario ha sido sin duda el lugar que más recuerdos ha generado en la memoria colectiva de los seguidores. Si atisbo de duda la canción más recordada de la historia de Operación Triunfo es Escondidos, el dúo en el que Chenoa y David Bisbal parecían cantar su propia historia de amor secreta que tuvo enganchada a España a la televisión durante toda esta primera temporada. En la academia la pareja no demostraba abiertamente unos sentimientos que empezaban a nacer y que hicieron suspirar aún mucho después del final del talent. En el concierto OT: El reencuentro, con motivo del veinte aniversario del programa, la ahora expareja revivió aquel momento, desatando una vez más la locura.

No solo este es uno de los números más recordados, está además el del grupo de OT 1 entonando Mi música es tu voz; Beth, de OT 2, cantando Dime, la canción con la que representó a España en el festival de Eurovisión; Sergio Rivero y Sandra, en OT 2005, cantando Something Stupid y Esther y Tania, de OT 2008, con el tema de Shakira, Las de la intuición. El número de City of Stars de Amaia y Alfred (OT 2017) es sin duda otro de los que resulta difícil de olvidar en esta nómina de canciones. El Uptown funk de Famous (OT 2018), Como yo te amo, de Lorena Gómez (OT 2006) y el dúo No puedo vivir sin ti de Aitana y Cepeda (OT 2017) merecen también un espacio en este repaso nostálgico.

Las parejas que nos hicieron soñar

La convivencia durante tantas semanas ha dado lugar a historias de las que no se ha dejado de hablar durante años. David Bisbal y Chenoa inauguraron la nómina de parejas que nacieron al calor de la escuela musical y que incluye nombres como los de Aitana y Cepeda (de OT 2017), que se dieron un beso en pleno concierto para confirmar la complicidad que ya se notaba dentro del certamen; Amaia y Alfred, sin duda una de las parejas más seguidas de OT 2017 y que además llevó su amor en forma de canción al escenario de Eurovisión. Beth y Manu Carrasco se conocieron en OT 2 y durante un tiempo también tuvieron una relación que sin embargo se rompió, igual que la de Lorena Gómez y Leo Segarra, de OT 5 que estuvieron juntos unos dos años; y la de Hugo y Nika (OT 2), que tampoco prosperaron como pareja.

Los bebes-OT

Sí lo hicieron Guillermo Martín y Lidia Reyes, que se conocieron en OT 2004 y, poco más de diez años después, en 2016 se casaron (es la única pareja del talent que lo ha hecho). La pareja ha seguido unida y entregada a su pasión por la música formando incluso un dúo musical llamado Café y Olé. En 2019 fueron padres además de su primer bebé, un niño que se llama como su padre y al que cariñosamente llaman Willy. No es el único bebé que nació al calor del talent pues Miguel Ángel Silva (OT 2) y Mireia (OT 1) también fueron padres de dos niños, Adrián y Yeray, tras conocerse cuando formaban parte de Fórmula abierta.

La emoción en las expulsiones

Las expulsiones semanales eran sin duda el momento más triste de las galas. Suponían el adiós de profesores, presentador y compañeros a uno de los aspirantes. Los espectadores han reído y llorado con los concursantes, que mostraban en esos momentos su lado más emocional. El día en el que el gallego Roi, que tanto había hecho reir a compañeros y espectadores (incluso a Roberto Leal, el presentador) con su simpatía y buen humor, se marchó fue un auténtico drama. Ana Guerra, una de sus buenas amigas, lo pasó tan mal que por poco hace las maletas para marcharse. Si entonces queríamos a Roi, verle marchar demostrando tanto cariño por los amigos que había hecho dentro de la academia, nos rompió un poco más el corazón. Él consiguió que toda España supiera lo que significa sapoconcho en gallego (Roberto Leal le pidió que escogiera una palabra bonita en gallego y él eligió tortuga).

Los comentarios del jurado

El jurado, por el que han pasado nombres como el de Nina (fue también directora de la academia), Risto Mejide, Manuel Martos y Joe Pérez Uribe, ha tenido también sus momentazos. Han alabado y aplaudido muchas de las actuaciones de los aspirantes, mientras que han criticado otras hasta tal punto que se han convertido en blanco de miles de comentarios de los fans del certamen. Especialmente cuestionados fueron los veredictos de Risto Mejide, que fue muy duro con algunos aspirantes, aunque tuvo también sus concursantes favoritos como Virginia Maestro. Joe Pérez Uribe también fue bastante estricto en su valoraciones, pues el papel del jurado siempre era tratar de sacar lo mejor de los aspirantes. Como se suele decir que opiniones hay para todos los gustos, quienes se han sentado en la silla del jurado se han enfrentado a los amores y odios de los espectadores. Y es que ellos tienen también sus favoritos en cada edición.

Las bromas y la convivencia entre los concursantes

La escuela es un lugar de aprendizaje, pero también un espacio de convivencia. Los concursantes se pasan semanas aislados del exterior, respirando música y entregándose a su pasión. Este curso intensivo está destinado a convertirles en estrellas y por eso quieren aprovechar cada segundo. Lo que no evita, claro, que en sus ratos libres nos dejen momentos divertidos, románticos e incluso discusiones. Recordemos las carantoñas de Amaia y Alfred, o las risas de la navarra cuando le pusieron mechas para darle un rollo surfero. "Qué rollo surfero, si yo soy de Pamplona" gritaba mientras se iba al pase de micros con el papel de plata en la cabeza. Roi y Cepeda fueron también dos de los descubrimientos de su edición y con sus bromas hicieron reir a todo el país, igual que Aitana, que escondía los sanjacobos de la comida para merendar antes de ir a las galas. Bustamante fue otro de los protagonistas en su edición por dejar el pudor a un lado para mostrar su lado más sensible, igual que el recordado Álex Casademunt, que nunca perdió el buen humor durante el concurso. Cuántos le siguen viendo todavía en la memoria con su eterna sonrisa.

La academia se convirtió en un espacio seguro para los aspirantes, pero también para los cientos de miles de espectadores que, a lo largo de las ediciones asistieron de manera virtual a la formación. El canal 24 horas es un atractivo añadido del talent, no solo porque muestra esos momentos distendidos de los aspirantes, sino porque permite a quienes se quedaron fuera del concurso recibir la misma formación que los alumnos. Ocurrió así durante todas las ediciones y un poco más durante la pandemia de coronavirus, cuando los concursantes se tuvieron que marchar a su casa dejando el programa a medias. Continuaron eso sí acompañando a los espectadores desde sus habitaciones, haciendo magia con sus voces para sobrellevar la situación. En la era actual en la que la formación online se ha convertido en parte de nuestra sociedad, seguramente millones de aspirantes a artistas se volverán a enganchar a OT.

Dúos increíbles

Otra de las cuestiones que ha convertido al programa en un fenómeno es la gala semanal. Además de los números de los concursantes, se han llevado invitados de peso. Primero visitaban la escuela para darles consejos a los alumnos y luego actuaban en el show semanal. Han pasado por allí grandísimos nombres internacionales de la música como Sergio Dalma, Alaska, Carlos Baute, David Civera, Shakira, Chayanne, Lenny Kravitz... haría falta un libro para mencionarlos a todos. Algunos de ellos hacían duetos con uno de los afortunados concursantes o incluso se acercaban a dedicarles un fragmento de canción. Es el caso por ejemplo de Sebastián Yatra, que precisamente conoció en OT a una desconocida Aitana que, quién iba a decir que el destino sería así de caprichoso, se ha convertido en su pareja años después. El colombiano estaba cantando cuando se paró al llegar a ella, a quien le cantó parte de la canción: "Que la mire y que le diga 'te quiero' otra vez". Aitana se echó a reír.