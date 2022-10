Laura Pausini, 'inmensamente feliz' con las últimas incorporaciones a su equipo de 'La Voz'

Laura Pausini sigue disfrutando como una niña en la actual edición de La Voz, el concurso musical que este viernes llegaba a su cuarta gala de audiciones a ciegas. Una velada espectacular llena de sorpresas en la que de nuevo "hemos reído, bailado y emocionado", cuenta a ¡HOLA! la cantante italiana.

Laura Pausini, 'como una niña en un parque de atracciones' en la tercera gala de 'La Voz'

Horas en la que también hubo tiempo para "hacer poesía", añade con humor la artista, "e incluso hicimos entrega de algún pequeño 'teaser' (adelanto) e la nueva temporada de Pasión de coaches", dice en tono de broma sobre la 'telenovela' que ella misma, Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi están protagonizando a escondidas.

"Sin duda, ha sido otra jornada repleta de grandes momentos, historias y, sobre todo, de voces grandiosas voces", describe la intérprete de La soledad y Volveré junto a ti sobre lo que pudimos contemplar este viernes. "Las audiciones a ciegas son siempre increíbles", señala. "Podríamos decir que es de las fases que más me gustan de La Voz", incide.

Laura Pausini confiesa estar impresionada por el increíble talento que hay este año en 'La Voz'

En este sentido, la cantante de 48 años nos explica que "me parece un regalo descubrir" chicos y chicas "que erizan mi piel a través de estilos distintos". Especialmente, cuando lo consiguen hacer sin verles la cara y ningún otro estímulo que no sea su timbre vocal. "Sólo emoción. Sólo voz. Solo verdad", sentencia Laura Pausini.

Y con toda la sinceridas que le caracteriza, "he sumado tres voces maravillosas a mi equipo. Dos masculinas, Gabriel y Víctor, y una tremendamente femenina, Ana", detalla. Del primero, que interpretaba una canción de Adele, dice que "he reconocido su voz con tan solo con tres notas y me siento afortunada de que finalmente esté conmigo", expresa Laura sobre el participante que había sido elegido para tener una segunda oportunidad en el programa.

Laura Pausini nos cuenta emocionada cómo ha sido su esperadísimo regreso a 'La Voz'

"Al igual que me hace inmensamente feliz contar con un timbre como el de Víctor y una voz tan seductora como la de Ana", añade la diva del pop italiano en relación a sus otras adquisiciones de la noche. "Prácticamente ya tenemos el #EquipoLaura completo. Solo hay que estar pendiente la próxima semana de las ultimas audiciones" donde veremos cómo se completa su lista definitiva de aspirantes.

"Sin más me despido. Nos vemos muy pronto para celebrarlo ¡todos juntos!", concluye la cantante, que con su habitual simpatía y espontaneidad vuelve a demostrarnos que es todo un animal televisivo y una persona muy querida por todos los espectadores.