Laura Pausini confiesa estar emocionada por el increíble talento que hay este año en 'La Voz'

Laura Pausini ha vuelto a La Voz con las pilas cargadas y dispuesta a llevarse las mejores voces a su equipo. Tras un primer programa lleno de emociones, la artista vuelve a contarnos en ¡HOLA! sus impresiones sobre la noche de ayer, en la que la italiana se hizo con tres voces nuevas en su equipo: "Otra gran noche llena de emociones, muchísimo talento y siempre rodeada de mi gran familia española. Y como buena familia, nos reímos y lloramos, acertamos y nos equivocamos, nos peleamos y nos abrazamos. Pero al final la familia es la familia, el amor, el respeto, la admiración y esa complicidad única siempre esta ahí por encima de todo"

"Esta noche hemos tenido la gran suerte de descubrir varias voces impresionantes por las que hemos peleado muchísimo para nuestros equipos. A medida que avanzamos con las audiciones, necesitamos concentrarnos al máximo para encontrar aquellas voces únicas, aquellas voces que emocionan, transmiten y que llegan, erizando la piel y el corazón. Todos perseguimos mucho más que una voz afinada, buscamos una voz con alma y con identidad. Por este motivo esta noche hemos decidido unánimemente dar una segunda oportunidad a una de esas voces que quedó camuflada por ocultarse en la voz de otro artista. Una voz maravillosa a la que sólo le faltó confianza y determinación. ¡Y estoy segura valdrá la pena con Gabriel!", explica Laura sobre una de las sorpresas de la noche, Gabriel, un chico que no fue escogido por los coaches debido a que imitó a Sebastian Yatra al cantar, pero que, tras darse cuenta del error y reunirse con sus compañeros, decidieron darle una segunda oportunidad y que volviera más adelante cantando su propio estilo para valorar al 100% su voz.

Laura sumó a su equipo dos voces: las de Luisfro y Sergio: "En esta gran persecución he tenido la inmensa e inesperada suerte de sumar a mi equipo la voz de Luisfro. He de confesar que no me esperaba para nada que me eligiera a mí! De hecho estaba convencida escogería a mi querido Luis Fonsi. Incluso antes hubiera apostado por que cayera en las persuasivas técnicas de Antonio Orozco. Pero La Voz tiene estas cosas. Giros inesperados, que son maravillosos, y con el que sumo una nueva voz al #EquipoLaura. Una voz de las que llegan, de las que te hacen sentir y de las que no tengo duda dará que hablar en esta edición. Del mismo modo que lo hará nuestra “DRAMA POP”. No tengo palabras para Sergio. Su voz, su persona… No veo la hora de escuchar todo lo que nos tiene que contar. Amo las personas libres, que se muestran tal y como son. Y si a eso le sumas un vozarrón y un estilo como el suyo, se convierte en un auténtico regalo para nuestro equipo"

La intérprete de Se fué volvió a regalarnos grandes momentos: "Me siento exhausta por todo lo que hemos vivido hoy, impresionada por el talento de esta edición, agradecida por las voces que sumamos en el equipo Laura y sobretodo feliz de de cantar y compartir sillón con los hombres de La Voz. Les espero semana próxima en este rincón de ¡HOLA! con infinitas ganas de compartir esta experiencia y sumar nuevas voces al equipo".