Laura Pausini nos cuenta emocionada cómo ha sido su esperadísimo regreso a 'La Voz'

Cargado de emoción, así ha sido el regreso de Laura Pausini a La Voz. La artista italiana cuenta a ¡HOLA! en primera persona cómo ha sido su vuelta a España: “Regreso a La Voz España y he de confesar que me siento superfeliz. No veía la hora de volver a sentarme en mi sillón y volver a descubrir voces increíbles con los ojos bien cerrados, el corazón bien abierto y con ese anhelado botón entre mis manos, esperando ser apretado y no bloqueado” nos explica Laura, que superó el covid el pasado mes de mayo y se encuentra en plena forma. Sus expectativas ante esta nueva edición del programa están muy altas: “Me emociono solo de pensar en el primer programa de esta edición. Arrancamos un nuevo viaje lleno de música y sueños, donde no tengo duda lo vamos a pasar muy bien y vamos a coleccionar muchos recuerdos”, confiesa la intérprete

La diva de la canción italiana no pudo evitar emocionarse en el arranque de la décima edición del programa que presenta Eva González en Antena 3 y rompió a llorar al escuchar a una de las pequeñas concursantes, Alba, cantar su tema En cambio no, una canción que dedicó a su abuela tras fallecer. La cantante, que se quedó inmóvil al empezar a escuchar el tema, confesaba: "Tengo miedo de abrir un mundo detrás de esto". Laura ha abierto su corazón a ¡HOLA! para contar la triste historia que se esconde tras la composición y cómo todavía le afecta el triste duelo. “La actuación de Alba interpretando En cambio no ha sido otro de los grandes regalos de la noche. Es una canción que escribí cuando falleció mi abuela y que tanto significa para mí. Escucharla hoy y volver a sentir cada una de las notas en otra voz diferente a la mía, me confirma que debía compartirla. Saber que mi música llega para curar lo incurable, transmitiendo la misma emoción con la que la escribiste, es abrumador y un absoluto regalo para mí”. No giró su sillón y explicó por qué: "No me he dado la vuelta porque tengo miedo de abrir un mundo detrás de esto que está cerrado dentro de la canción y en mí. Te pido disculpas, pero tengo miedo de no ser capaz, después de tú haber cantado esa canción, de abrirme al máximo. Este tema lo elige quien lo ha vivido y comprende por qué está escrito", le decía a la joven concursante tras protagonizar el momento más tierno de la noche.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Respecto a sus compañeros del programa, sólo tiene palabras de admiración y cariño, la italiana está encantada con el nuevo fichaje de Luis Fonsi y así lo relata ella: “Hemos arrancado el programa juntando voces en una actuación de los cuatro coaches que ha sido increíble para mí. Sumar mi voz a la de mi familia española es un auténtico regalo. ¡Les extrañaba muchísimo! Con ellos siempre me siento en casa. Y este año además se suma mi querido Luis Fonsi. Además, hablando de sumar voces y de regalos, esta noche ha sido impresionante para mi equipo. Hemos sumado tres grandes talentos: Dani, Ana y Lara”

VER GALERÍA

Sus primeros fichajes: Dani, Ana y Lara

Nos ha explicado qué le ha conquistado de sus primeros fichajes en el programa: “Dani ha sido la primera voz de las audiciones y mi primera voz en el equipo. La interpretación que ha hecho de Anyone de Demi Lovato, me ha conquistado desde la primera nota y sin duda he estrenado botón con total convencimiento. Con Ana ha sido muy diferente pero con la misma convicción. Su voz y su sentida entrega con María de la O de Marifé de Triana, ha sido impresionante. No suelo apretar el botón para este estilo musical ya que nunca me eligen. Pero con ella sentí que aunque no me eligiera, debía hacerlo. Y la sorpresa fue mía cuando ella me eligió a mí. Y por último sumamos a Lara, otra gran sorpresa y mi última voz en el primer día de audiciones. Me parece increíble la voz que tiene y todo lo que tiene que contarnos. Estoy deseando empezar a trabajar con ella. Es un auténtico regalo contar con ellos en mi equipo. Confieso que me muero de ganas de descubrir todo lo que sus grandes voces nos tienen que contar”



VER GALERÍA

“No sé qué nos espera en las siguientes audiciones pero hoy estoy muy feliz por mis tres voces nuevas. Bienvenidos Dani,Ana y Lara. ¡Sois increíbles! Mis compañeros ya se pueden preparar. ¡Este equipo viene fuerte y se acaban los bloqueos!” termina reconociéndonos la cantante, dispuesta a darlo todo de nuevo en su regreso a España.

-Laura Pausini habla como nunca de su primer amor, Marco, el protagonista de uno de sus grandes éxitos