Laura Pausini presenta a su hija, Paola, de nueve años, que quiere ser actriz

Laura Pausini llegó a España para presentar su nueva película documental Laura Pausini - Un placer conocerte, que gira en torno a su vida, su extraordinaria historia y ya está disponible en Prime Video en más de 240 países y territorios. La diva italiana y próxima presentadora del Festival de Eurovisión aterrizó en nuestro país acompañada de su familia: su marido, el productor artístico Paolo Carta y su hija Paola, de nueve años, de quienes presumió anoche en la premiere en Madrid del filme en los Cines Capitol de la Gran Vía madrileña.

La intérprete de Amores extraños afirma que ante todo es una madre orgullosa y ha confesado durante su visita a España lo encantada que está de que a su pequeña le fascinen las artes escénicas. "Estoy contenta de que sea una niña con mucha fantasía", admitió durante su reciente entrevista en El Hormiguero. "Justo ayer me dijo que quiere ser actriz o profesora de gimnasia artística. Todo lo que es artístico a ella le encanta, la actuación, la música...", contaba al presentador con una gran sonrisa. "Toca mucho mejor que yo el piano y es una bambina, como decimos niña en Italia, con mucha fantasía. Para mí ha llegado a la meta, la fantasía y la curiosidad nos hace vivir una vida diferente y estoy muy contenta de que ella sea así".

Al final del programa en una de las secciones en las que unos bebés interactuaban con unos perros la hija de Laura Pausini quiso acercarse a su mamá para ver la reacción tanto de los pequeños como de las mascotas. Muy sonriente y ataviada con su mascarilla, la pequeña siguió muy atenta el experimento. Y es que Pausini siempre ha dicho que su hija llegó a su vida como un milagro. "Cuando yo era pequeña pensaba tener como quince hijos. Cuando he deseado tenerlos no venían y cuando finalmente llegó a mi vida Paola, mi hija, me pareció un milagro” aseguró en una ocasión.

El pasado mes de febrero cumplió nueve años y sus padres lo celebraron por todo lo alto con una fiesta temática en torno a una de sus películas favoritas, Titanic. "Es increíble que han pasado ya nueve años desde que estás aquí con nosotros, Paola... cada noche me duermo con la esperanza de que no me pidas que me vaya a dormir a tu cuarto, ya que cada mañana me levanto feliz porque todavía estás en la cama con nosotros. Te amo, mi pequeñita", señalaba la cantante.

La intérprete de Amores extraños y su esposo, Paolo Carta, son inmensamente felices después de casi dos décadas de amor. Se conocieron en 2005 y entre ellos surgió la chispa. El guitarrista y productor artístico estaba divorciado de Rebecca Galli y era padre de tres hijos, algo que en un principio fue un impedimento para la diva italiana. “Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños". Al cabo del tiempo apostaron por su relación y nació su hija, Paola, en febrero de 2013.

A lo largo de su documental ha señalado que sus fans irán descubriendo detalles hasta ahora desconocidos de su historia sentimental junto a Paolo Carta, del que está igual de enamorada que el primer día, o de su vida profesional como qué habría pasado si Laura no hubiera ganado el Festival de Música de Sanremo aquella noche de 1993.

Con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, es una de las artistas italianas más reconocidas a nivel mundial y su alcance internacional la sitúa en una posición única como artista. Recientemente, Pausini colaboró con la compositora Diane Warren en la canción Por si, banda sonora de la película La vida por delante, con la que ganó el premio a la mejor canción original en una película en los Globos de Oro. Ha sido la primera mujer en la historia de la música italiana en ser nominada a un Oscar a la mejor canción por el mismo tema, que también interpretó durante la ceremonia de los Premios de la Academia el año pasado. Con esta película debuta en el cine y en un primer momento su objetivo fue que su hija conociera quién es su madre y lo importante que es sentirse feliz y orgulloso de uno mismo, independientemente de si tienes éxito o no.

