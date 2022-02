¡Fiesta en el Titanic! Laura Pausini celebra un cumpleaños temático para su hija

Loading the player...

Laura Pausini y su marido, Paolo Carta, han celebrado un día muy especial para ellos: el cumpleaños de su hija Paola. La artista le ha dedicado unas bonitas palabras de felicitación: " Es increíble que han pasado ya nueve años desde que estás aquí con nosotros, Paola... cada noche me duermo con la esperanza de que no me pidas que me vaya a dormir a tu cuarto, ya que cada mañana me levanto feliz porque todavía estás en la cama con nosotros. Te amo, mi pequeñita", ha comentado la cantante, quien, además, ha compartido las imágenes de la fiesta de cumpleaños. Fue una celebración temática en la que todo, desde la tarta hasta las tarjetas de recuerdo, giraba en torno a la película favorita de la pequeña: Titanic. Dale al play y no te lo pierdas.

