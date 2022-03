'Enamorados como el primer día', la declaración de Laura Pausini a Paolo Carta tras casi dos décadas juntos

Laura Pausini y Paolo Carta llevan juntos casi dos décadas y su amor sigue tan vivo como el primer día. Aunque la italiana suele ser discreta en lo referente a su vida personal, no ha dudado en compartir sus sentimientos en una fecha muy significativa. Junto a una imagen en la que aparece besando apasionadamente al guitarrista Paolo Carta, la artista se declara. “El 7 de abril, cuando se estrene la película Laura Pausini. Un placer conocerte, descubriréis que la Laura que Paolo besa en esta foto no soy yo, o quizás sí... bueno, todavía no puedo deciros nada... Pero os puedo decir que hoy es nuestro aniversario y estamos enamorados como el primer día. Te quiero Paolo, gracias por estar siempre a mi lado y por los besos que me das”, escribe haciendo referencia al proyecto que buceará en los aspectos más desconocidos de su vida.

Sus desamores, sus miedos, su mayor alegría... Laura Pausini revela su lado más desconocido

Laura Pausini disfruta en familia de su Italia natal

La pareja cruzó sus caminos en 2005 y saltó la chispa. Paolo, guitarrista y productor artístico, estaba separado de Rebecca Galli y tenía tres hijos, algo que hizo reflexionar a la italiana como declaró en una ocasión. “Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños”. Apostaron por su amor y en el año 2013 nació su hija, la pequeña Paola, que tiene ya 9 años.

La intérprete de Amores extraños comentó en una ocasión cuánto le costó cumplir su deseo ser madre, pues durante años buscó un embarazo. “Cuando yo era pequeña pensaba tener como quince hijos. Cuando he deseado tenerlos no venían y cuando finalmente llegó a mi vida Paola, mi hija, me pareció un milagro” aseguró en una ocasión. El momento personal que atraviesa Laura es igual de excelente que el profesional, en el que está a punto de entregarse, como ha hecho tantas veces con sus discos, a sus seguidores.

Presentará el festival de Eurovisión

Su película Laura Pausini. Un placer conocerte se presentará dentro de un par de semanas y promete desvelar muchos aspectos desconocidos de la intérprete. Tal y como se detalla el proyecto parte de una pregunta: ¿Qué habría pasado si Laura no hubiera ganado el Festival de Música de San Remo aquella noche de 1993? En el proyecto se descubrirá el amor de la italiana por el cine y se desvelarán momentos de su vida nunca antes vistos.

En mayo le espera además a Laura un nuevo reto pues ha sido elegida como presentadora del festival de Eurovisión, que se celebra en Turín. Poco después de la victoria de Italia el pasado año se anunció que sería Raffaella Carrà la encargada de ponerse al frente del certamen, pero tristemente el fallecimiento de la artista truncó estos planes. Será Laura, que es una de las coaches del concurso La Voz en nuestro país, la encargada de conducir el festival acompañada eso sí por dos reconocidos rostros, Mika y Alessandro Cattelan.

Conoce a los dos compañeros que presentarán junto a Laura Pausini el Festival de Eurovisión 2022

Estos días, ante la cercanía de la entrega de los Oscar, los recuerdos seguro que asaltan la memoria de Laura. En la pasada edición la italiana fue nominada al premio a la mejor canción original por Yo sí, banda sonora de la película La vida por delante (se llevó el Globo de Oro). “Regreso a Italia feliz de haber vivido una experiencia única nacida de un importante mensaje que comparto plenamente y por la gran pasión que después de veintiocho años todavía tengo por la música que no es solo mi trabajo, sino mi vida” aseguraba entonces. Aunque no se lo llevó es un logro más para anotar en su carrera.

