El motivo por el que Laura Pausini tuvo que ausentarse durante las votaciones en la final de Eurovisión La cantante no estuvo junto a Mika y Alessandro Cattelan en la mitad de las primeras votaciones

El 'chanelazo' del tercer puesto de España en la gran noche de Eurovisión pasará a la historia gracias al SloMo de Chanel Terrero. La representante española se convertía así en la estrella de la final del certamen, en la que Ucrania salía como vencedora del micrófono de cristal tras llevarse la máxima puntuación del televoto del público. Pero los nervios y las emociones no solo estaban entre los artistas y bailarines, sino también entre los presentadores. Laura Pausini fue una de las grandes protagonistas de la noche junto a la brillante Chanel. La cantante italiana conducía el festival en compañía de Mika y Alessandro Cattelan y, en un momento dado de la gala, concretamente durante la primera mitad de las votaciones de los jurados nacionales, la artista tuvo que ausentarse alrededor de 20 minutos.

VER GALERÍA

La emoción de Chanel Terrero tras su histórico tercer puesto en Eurovisión: 'Está siendo un sueño'

La audiencia se dio cuenta que Laura Pausini había desaparecido de la pantalla en el momento más emocionante de la noche. La artista tuvo que retirarse en la recta final del programa, para preocupación de todos los seguidores que no sabían lo que le ocurría. Pasado ese transcurso de tiempo, la cantante italiana volvía al escenario junto a sus compañeros para continuar con la entrega de los votos, transmitiendo calma y tranquilidad para que nadie se preocupase: "Ya estoy de vuelta. Estaba demasiado excitada", decía la intérprete de La soledad, mientras recibía el cariño de los otros dos anfitriones. Una vez finalizado el festival, Laura Pausini ha aclarado lo sucedido a sus seguidores: "¡Qué noche, chicos! ¡Cuánto amor me han mostrado todos ustedes desde todas partes del mundo! Gracias", comenzaba la italiana.

VER GALERÍA

Chanel brilla literalmente sobre el escenario de Eurovisión

"Quería calmaros y deciros que estoy bien. Durante la final tuve una bajada de tensión y por eso tuve que parar unos veinte minutos por consejo de los médicos, que me ayudaron", explicaba Laura Pausini, contando el problema médico que había tenido para no preocupar más a sus seguidores. "Los últimos seis meses han estado llenos de trabajo y he cedido al estrés, pero estoy feliz de haber cerrado la noche junto a mis queridos compañeros de viaje, Alessandro Cattelan y Mika, y haber podido anunciar con ellos a los ganadores de Eurovisión, la maravillosa Ucrania", continuaba contando la artista, feliz de poder haber acabado el festival al lado de sus compañeros Alessandro y Mika. A pesar de que se perdiese la primera parte de la votación, Laura Pausini sí que estuvo durante la entrega de votos a Chanel y quiso dedicarle unas palabras por su brillante actuación: "España ha jugado algo precioso, una canción muy fuerte, energética. Es increíble. Enhorabuena España. Muy bien España", felicitaba la artista a Chanel Terrero.

VER GALERÍA

Chanel, muy emocionada al escuchar el mensaje de una artista internacional a la que admira muchísimo

Al finalizar el mensaje, Laura Pausini agradecía el haber podido participar en esta "maravillosa aventura", así como a los cantantes, "músicos, a los bailarines. A todos, de verdad. Recordaré esta experiencia como de las más hermosas de mi vida". Además, la cantante también quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a las enfermeras que le atendieron en el Palau Alpitur de Turín. De hecho, en uno de sus perfiles públicos publicaba una imagen de ella misma con las médicas que estuvieron con ella al pie del cañón en el peor momento de la noche para la cantante, cuando tuvo que ausentarse por una bajada de tensión en pleno directo.