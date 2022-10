Laura Pausini, 'como una niña en un parque de atracciones' en la tercera gala de 'La Voz'

Laura Pausini ha brillado como nunca en su tercera noche de audiciones a ciegas de La voz, la intérprete de Se fué nos relata con emoción cómo vivió la noche de ayer en el programa. Con la emoción a flor de piel, la italiana dejó salir de nuevo su conocido temperamento para pelear duro con sus compañeros Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López íntentando formar el mejor equipo posible de voces y acabó convirtiéndose en su peor “pesadilla”. El programa se ha vuelto a alzar como líder de la noche del viernes, con un total de más de 5 millones de espectadores pendientes de él.

“Tercera noche de audiciones de la Voz y confieso que me lo he pasado como una niña en un parque de atracciones. Hoy he vivido una auténtica montaña rusa de emociones, disfrutando en todo momento del viaje y esperando un nuevo ‘loop‘ con el que apretar el botón” nos confiesa Laura, que anoche asustó incluso a uno de los concursantes con sus gritos de entusiasmo tras girar el sillón.

“Ha sido una noche en la que he tenido que pelear muchísimo con mis compañeros. Creo que todos me conocen ya. ¡Soy Tauro! Testaruda y cabezota sin fin. Y si es necesario, también me vuelvo un poco Escorpio, sobretodo con Antonio “Horozcopo”. Pero lo cierto es que me divierte muchísimo batallar con todos ellos!” recuerda a ¡Hola! con simpatía.

“Desde el momento que aprieto el botón, mi declaración de intenciones es clara y no hay marcha atrás. ¡Voy a por todas! A veces las batallas son más sencillas y a veces más complicadas. Pero incluso cuando sé perfectamente que la batalla está perdida, lo intento con todas mis fuerzas”, reconoce tras haber perdido a uno de los concursantes que deseaba en su equipo, Génesis de Jesús, de 31 años de edad, que con su sensible interpretación de All of me de John Legend, le hizo saltar del asiento y finalmente se marchó al equipo de Luis Fonsi.

Laura se reafirma en su postura, no cabe duda de que veremos a la reina del pop italiano brindarnos nuevos y divertidos momentos esta edición del programa: “Si algo he aprendido esta noche es que no me funciona nada no pelear. Me decepciona mucho más no intentarlo, que intentarlo y no conseguirlo. Soy de las que piensa que siempre hay una oportunidad. Y mientras creas en ello y lo sientas, debes tratar de conseguirlo con todas tus fuerzas”

Con dos nuevas voces a su cargo, Laura sigue trabajando: “He conseguido sumar dos grandes voces a mi equipo. Eva Marco y Javier Simón ya son oficialmente de mi equipo. Me siento súper feliz de tenerlos conmigo y estoy deseando ponernos a trabajar juntos. Les espero a todos la próxima semana con infinitas ganas de poder compartir esta experiencia y nuevas voces al equipo”, termina la decidida compositora haciendo un guiño a todos sus fans.

