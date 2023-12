Suzete, primera expulsada de Operación Triunfo, mientras que Omar y Álex son nominados

Los nervios son inevitables y las lágrimas por supuesto también. Lucas y Suzete se enfrentaban a la primera expulsión de Operación Triunfo con los deberes hechos, pero a merced del voto del público. Durante toda la semana el canal 24 horas se convirtió en una lucha de fans mostrando su apoyo a uno u otro aunque la suerte quedó echada durante la gala 2. La expulsada fue Suzete que, pese a su impresionante voz, no ha logrado convencer a los seguidores. La aspirante se despidió entre lágrimas del formato, mientras los profesores y compañeros hacían corazones con las manos en la distancia. “Ahora es cuando empieza todo” la consolaba Chenoa, que sabe bien lo que es estar en su piel.

“Ha sido una liberación increíble cantar” dijo tras defender a Song For You, de Ray Charles, con Manu Guix acompañándola al piano. Sin embargo la concursante, que se mostró tímida y muy emotiva desde que entró en la academia, ha tenido que decir adiós a la aventura de un talent en el que se quedó Lucas, que saltó entusiasmado al conocer el resultado de los votos: un ajustado 54,1% le salvó. Su tema fue Dígale, de David Bisbal, que precisamente alcanzó la fama en el mismo escenario en el que él se ha salvado de su primera nominación. Casualidades de la vida.

Sonó en el show Walk like an egyptian, de The Bangles, en el primer trío que formó el talent con Bea, Ruslana y Chiara, un tema ochentero como aperitivo al que siguieron Álvaro Mayo y Denna, con el indie de El fin del mundo de La La Love You. Juanjo y Cris bailaron al ritmo de Bruno Mars y su Leave the door open, y Violeta y Álex cantaron Sigo todo loco por tu amor, de Ana Mena y Abraham Mateo. El Se fue de Laura Pausini sonó en versión bachata con las voces de Omar, Salma y Naiara, canción que terminó con unos pasos de baile de Chenoa con Omar para liberar un poco los nervios de la noche. Paul y Martín cerraron las actuaciones con Little Green Bag, de George Baker Selection, para dar paso a las valoraciones del jurado.

A pesar de que los profesores estaban bastante satisfechos con las actuaciones -”Creíamos que iba a ser un buñuelo, pero ha estado muy bien", dijo Noemí Galera- Denna, Violeta, Omar y Álex quedaron propuestos como nominados. Los compañeros votaron a Violeta para que se quede y los profesores dieron su voto a Denna por ser “muy trabajadora” (la concursante ya fue salvada la semana pasada por los compañeros). Quedan entonces en manos del público Omar y Álex. El jurado, además de valorar los números, hace recomendaciones a los aspirantes y en este caso Vanesa Martin, jurado invitada, hizo una a Juanjo y Cris, que son muy críticos con sus compañeros con el tema del orden y la limpieza (incluso han llegado a enfadarse por ello).

“Creo que tendríais que aprovechar más el tiempo para aprender y no perderlo en otras cosas. La novedad es graciosa, pero tenéis una oportunidad de oro " les dijo. Visitaron el escenario Vicco y Abraham Mateo para cantar el tema Te quiero y se conoció además el nombre del favorito de esta semana. De nuevo Paul fue uno de los más votados junto con Naiara y Martin. El trofeo esta semana con un 26,7% de los votos es para Naiara, que no pudo contener su entusiasmo. Sigue la vida hoy en la escuela con la resaca de una despedida y en la que se hará un repaso de lo sucedido en la gala, para corregir errores y evolucionar. Solo así uno de ellos alcanzará el podium.