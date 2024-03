El mensaje de Miguel Sánchez Encinas a Chenoa en un día muy importante

Tras el final de Operación Triunfo, Chenoa ha dejado aparcada su faceta de presentadora y ha retomado su carrera artística subiéndose de nuevo al escenario. Lo ha hecho en Granada, donde se ha mostrado muy ilusionada de reencontrarse con sus fans después de un tiempo sin dar conciertos. "Holiii mi gente bonita ❤️ Gran comienzo de la gira 'Bailar Contigo' en La Herradura. Lo disfruté muchísimo🎤 GRACIAS a tod@s 🙏 Maravilla de noche la vivida ayer 🥰 🙋🏻‍♀️ Besotesss amores", es el mensaje que ha compartido en sus redes.

La artista mallorquina había confesado que tenía "muchas ganas" de volver a cantar en vivo y ofreció un gran show interpretando algunos de sus grandes éxitos y también temas más recientes, como su último single Bailar Contigo. "Impresionante inicio de gira", "¡Qué bien lo pasamos!", "Te lo mereces todo", "La reina del directo vuelve a arrasar", "Me alegro mucho de ver esa carpa llena y saber que lo disfrutaste" o "Estuviste genial, un placer oírte", son algunos de los comentarios que ha recibido por parte de sus seguidores.

La cantante también ha recibido el cariño de grandes amigas como Gisela y Geno Machado, pero si hay un mensaje que ha sorprendido especialmente ha sido el de su exmarido. Miguel Sánchez Encinas no ha dudado en reaccionar tras ver las fotos y vídeos del concierto que ha publicado y ha dicho: "¡¡Brava!! 👏🏻👏🏻👏🏻😘".

Parece que, pese a su separación, la artista y el médico siguen teniendo una buena relación. De hecho, no es la primera vez que se intercambian mensajes en el mundo virtual. Recientemente, la intérprete de Cuando tú vas hizo referencia al momento en el que se encuentra, asegurando que: "Estoy en calma, que es lo más importante, y estoy en paz. Al final la felicidad no sé si es reírse mucho o estar tranquilo a veces, depende la época. Ahora mismo buscar momentos de estar tranquila y en calma, que tengo pocos", dijo haciendo referencia a su apretada agenda.

Al preguntarle si sus compromisos profesionales habían influido en el fin de su matrimonio, tal y como se ha especulado durante estos meses, su respuesta fue tajante: "Las causas que la gente diga no tiene nada que ver con las que tenga yo. Con lo cual, no tengo nada que decir".

Hay que recordar que Chenoa y Miguel anunciaron su separación el pasado mes de noviembre, tan solo un año y medio después de darse el 'sí, quiero'. La cantante y el médico contrajeron matrimonio el 17 de junio de 2022 en Mallorca rodeados de sus familiares y amigos más íntimos.

"No es una ruptura, es una separación temporal. Nos queremos y respetamos, pero necesitamos tiempo y tranquilidad", contó la que fuera concursante de OT a ¡HOLA!, asegurando que en la decisión que habían tomado "no hay terceras personas, simplemente es una cuestión de compatibilidad en nuestras profesiones".

No hay duda de que han sido meses complicados para la cantante mallorquina, ya que ha estado constantemente bajo el foco mediático. "He sentido mucha ansiedad. Que la prensa haga guardia en la puerta de mi casa me sigue chocando y me crea ansiedad. No te acostumbras a eso", confesaba en una entrevista al diario El País el pasado mes de enero.

