Chenoa confiesa que ha sentido mucha ansiedad en los últimos meses y que no se permite sufrir del todo

Chenoa (48) se encuentra en un momento profesional de lo más dulce, puesto que está inmersa en numerosos proyectos como su participación en El Desafío y su debut como presentadora en Operación Triunfo 2023. Sin embargo, en el ámbito personal se enfrenta a un terremoto mediático tras su separación de Miguel Sánchez Encinas, al que dio el ‘sí, quiero’ en junio de 2022. Una situación delicada sobre la que se ha sincerado en una entrevista en el diario El País. “Yo dosifico mucho mi dolor, no me permito sufrir del todo. Con el tiempo las cosas duelen menos porque ya te han pasado antes y te das cuenta de que no sirve nada sentir pena de uno mismo”.

Esto no significa que los últimos meses de la cantante hayan sido precisamente un camino de rosas porque ha estado constantemente bajo el foco y expuestas a críticas. “He sentido mucha ansiedad. Que la prensa haga guardia en la puerta de mi casa me sigue chocando y me crea ansiedad. No te acostumbras a eso”. Una situación que lidia mejor gracias a la ayuda de un especialista de la salud mental. “Me gusta ir al psicólogo, me lo tomó como una gimnasia”. Además de, por supuesto, los consejos de sus amigas incondicionales entre las que se encuentra la cantante Natalia. Aunque no siempre los lleve a la práctica. “Es mi vecina y me dice no lloras, estoy esperando que petes”.

Además, esta no es la primera vez que la cantante de origen argentino acapara titulares por una ruptura. Allá por abril de 2004 la artista puso punto final a su noviazgo con su compañero de academia David Bisbal. Un tema que le molesta que siga saliendo a colación cada vez que acude a un acto público o concede una entrevista: "No me molesta que me pregunten por su carrera porque le tengo mucho respeto profesionalmente. Pero no le encuentro explicación. Me llama la atención y me causa hastío. Yo he hecho muchas cosas como para que 20 años después me sigan preguntando por Bisbal. Ha pasado mucho tiempo. Hace poco David contestó algo parecido y me pareció un punto de inflexión. Me sentí respaldada. Él hace su vida y yo hago la mía, pero eso no significa que yo lo odie o que él me odie a mí. No pasa nada. Pasa el tiempo y nada más. No hay rencores".

Chenoa también cree que en el pasado no se la trató bien desde medios de comunicación que fueron injustos con ella e intentaban sacar a la luz la peor de sus facetas. “Estaba todo fuera de control. Recuerdo una vez que me fotografiaron agarrando a mi perra. Yo acababa de romper con una pareja y titularon ‘La celulitis del desamor’. Subí a mi casa llorando. Me dolió mucho. Yo no estaba bien y eso me terminó de tirar para abajo”. Una situación que ha tachado de machista porque cree que a los hombres no se les juzga tanto por faceta personal. “Siempre es la mujer la que tiene que dar explicaciones sobre una ruptura, una separación, un divorcio o lo que sea”.

De la misma manera, la intérprete de Cuando tú vas ha revelado que el mejor de los idilios lo tienen con sus fans incondicionales que siempre han estado a su lado para sacarle una sonrisa y brindarle su apoyo. “Mi mejor matrimonio es el que tengo con el público, los mejores piropos me los dan cuando voy al supermercado y son de verdad. Eso sí me hace llorar, el amor de toda esa gente”.

