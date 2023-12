El nuevo y sorprendente proyecto de Chenoa tras 'OT' y su separación de Miguel Sánchez Encinas

Chenoa anuncia su nuevo proyecto antes de que acabe el año. La cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, tras haber dado el salto a la pequeña pantalla como presentadora en el programa que la vio nacer hace más de veinte años, Operación Triunfo. Sin embargo, en el ámbito personal, la artista ha recibido un duro golpe tras separarse de su marido, Miguel Sánchez Encina, con el que contrajo matrimonio el año pasado en Mallorca después de cuatro años juntos. A pesar de ello, Chenoa no ha dudado en aceptar la aventura de participar en el programa de Antena 3, El Desafío.

La Gala navideña de OT, marcada por el regreso de los tres expulsados y el susto que se llevó Chenoa

"Es algo diferente, algo que no haría nunca en mi vida", ha comenzado diciendo la cantante ante las cámaras de la cadena. "El reto es superar el miedo, tengo miedo a todo. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, es decir: doy sensación de mucha seguridad, pero así como voy, puedo hacerlo muy bien, pero también muy mal... Estoy muy expectante conmigo misma", ha continuado añadiendo, sin poder contener la emoción que le supone este nuevo proyecto. Además, ha querido recalcar que está preparada para todo lo que tengan que decirle: "Yo aceptaré muy bien lo que me digan, sé lo que es estar de jurado y no es fácil poner nota. Entenderé qué me digan cuando me pongan el 1", ha terminado confesando la próxima concursante de El Desafío. Asimismo, la intérprete de Cuando tú vas ha señalado la buena relación que mantiene con el resto de sus compañeros, especialmente con Mario Vaquerizo: "Somos Pili y Mili, yo lo amo y lo adoro", ha expresado.

La coincidencia de los looks que Chenoa está llevando en 'OT', ¿te has fijado?

Aprovechando este éxito profesional que está experimentando en este 2023 después de siete años sin sacar un álbum, Chenoa ha anunciado que en los próximos meses verá la luz su nuevo disco. Bailar contigo ha sido el adelanto del nuevo trabajo más esperado por sus seguidores: "Es más que una canción; es la sensación de brillar y vibrar sin parar durante un precioso instante en el que todo gira y se mueve al ritmo más dance. Los sonidos retro fusionados con toques musicales en tendencia se entrelazan y fluyen, dándole forma y llevándote a bailar sin pensarlo, simplemente dejándote llevar... Bailar contigo, sin más ni menos", describía la artista sobre este tema en unas declaraciones recogidas por su sello musical, Alias Music.

Chenoa debuta como presentadora en 'Operación Triunfo 2023' emocionada y con un simbólico look: 'Se cierra un círculo para mí'

Las primeras declaraciones de Chenoa tras su ruptura con Miguel:

A principios del pasado mes de noviembre, salió a la luz la noticia de que Chenoa y Miguel Sánchez Encinas ponían fin a su relación, provocando así una gran sorpresa para sus miles de seguidores. Lo que más le está costando a la cantante es hacer frente a la tormenta mediática que se ha generado. "No es una ruptura, es una separación temporal. Nos queremos y respetamos, pero necesitamos tiempo y tranquilidad. No hay terceras personas, simplemente es una cuestión de compatibilidad en nuestras profesiones", confesaba la propia Chenoa hace unas semanas en exclusiva para ¡HOLA!