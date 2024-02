Naiara gana Operación Triunfo: los 5 momentazos de la final

Dieciséis concursantes, doce galas y un ganador. Las puertas de Operación Triunfo 2023 echan el cierre con sobresaliente después de un concurso marcado por las emociones y que ha coronado a una ganadora que se perfilaba desde su arranque. Naiara, convertida en la favorita casi desde el principio, se ha hecho con el oro en la final, llevándose a casa los 100.000 euros del premio y la oportunidad de comenzar su carrera musical por todo lo alto. La final, que se ha emitido en Amazon Prime Video y que los fans podrán revivir cuantas veces quieran, ha estado marcada sin embargo por muchos otros momentazos que repasarmos a continuación.

La emoción de Chenoa

En la actuación grupal, Last dance, de Donna Summer, los finalistas subieron al escenario con la presentadora Chenoa. La artista pisó de nuevo el escenario que vio nacer su éxito en OT1 para recordar uno de los temas con los que brilló cuando fue concursante. Veintidos años después la mallorquina entonó la melodía con los finalistas acompañándola en los coros, tras lo que todos se fundieron en un abrazo. La avalancha de recuerdos provocó que a Chenoa se le saltaran las lágrimas de la emoción. "¡Qué regalazo me acaban de hacer!" dijo, mientras el auditorio se venía abajo con los aplausos del público.

Naiara ganadora

Este ha sido soberano en la elección del ganador pues después de las actuaciones de los seis finalistas, votó para dejar fuera a tres de ellos. Juanjo, Martin y Lucas fueron los que menos apoyo obtuvieron así que se quedaron fuera de la carrera. Las despedidas fueron tristes, aunque en el fondo saben que tiene por delante un futuro lleno de oportunidades. Ruslana, Paul y Naiara llegaban con nervios a la última fase. Naiara interpretó dos temas, Sobreviviré de Mónica Naranjo y Me muero de La 5ª estación (el mismo que cantó en la gala 0), con los que demostró por qué ha sido siempre la favorita. Con un 49% de los votos, el público la eligió como reina del concurso, dejando a Paul, con 26%, y Ruslana, con un 25%, en segundo y tercer lugar (muy reñidos estos porcentajes).

La declaración de Martin a Juanjo

En la escuela se han forjado relaciones de amistad y complicidad entre los compañeros que han conquistado a los espectadores. De nuevo los sentimientos se han desbordado en la escuela y ha sido en la final cuando Martin ha confesado de nuevo lo importante que es para él Juanjo. "Nunca había cantado en un escenario con una persona de la que estoy enamorado" confesaba Martin. "Es que soy así. Es lo que siento, suelo expresarlo desde siempre. Mis padres me han ayudado a eso. Voy a llorar, están ahí. Les quiero mandar un beso" comentaba. Al hacer balance de la experiencia, aseguraba que, además de amigos, se lleva a Juanjo, que es lo mejor que tiene ahora en su vida. Entonces Chenoa le hacía un comentario en referencia a la situación sentimental que atraviesa (está separada de su marido Miguel Sánchez Encinas). "El amor es algo tan bonito y tan maravilloso que lo repartes y nos haces sentir que existe. Una pasada. Sobre todo a mí, que ando un poco desconfiada. Gracias, me ha venido muy bien, mi vida".

Actuaciones de lujo

La final no solo contó con las actuaciones de los seis concursantes, que conquistaron a los espectadores, sino que hubo invitados de lujo como Ana Mena y Lola Índigo. La primera interpretó Madrid City, uno de los temas que puso a bailar al público sin parar y desató la locura poco antes de conocer el nombre del ganador. Tamibén estuvo en esta gran final Lola Índigo, una de las exconcursantes de OT que demostró que no llegar a la final no es ningún fracaso. De hecho ella fue la primera en abandonar la edición 2017 y acapara los números uno de las listas con sus canciones. Durante esta final dio una noticia que emocionó a sus incondicionales pues anunció que en 2025 cantará en el Santiago Bernabéu. "La cantante y bailarina llega en 2025 con un show único que nos llevará en un recorrido por todos los éxitos de su carrera, posicionando en lo más alto la sinergia de todas las etapas que ha vivido hasta hoy como artista, dejándonos sorprender con toda su discografía entre coreografías y una puesta en escena espectacular" explica su discográfica.

El esperado himno de OT

Durante esta gala 12 los triunfitos estrenaron su single más esperado. En esta edición el himno que componen en cada edición los concursantes se ha hecho esperar, pero por fin, con la ayuda de Vic Miralles (uno de los profesores de la escuela), está terminado. El título que han elegido es Historias por contar y la letra es la siguiente:

Explotamos de emoción hasta quedarnos sin aliento,

​perdiendo noción de todo, de cómo pasaba el tiempo.

​Sírveme otra ronda más, ya no importa que dirán,

​nadie apaga nuestro foco,

​hoy al fin estamos todos.

​Jóvenes como la noche, que nos vengan a parar.

​Nadie apaga nuestro foco.

​Ya mañana empieza todo.

​Como agua de mar,

​somos la ola que suena al chocar.

Y fue de casualidad,

​pero esto se convierte en un hogar.

​En las paredes quedarán nuestros nombres.

​En los rincones sonarán nuestras voces.

​Y el resto son historias por contar.

​Como agua de mar

​somos la ola que suena al chocar.

​Y fue de casualidad,

​pero esto se convierte en un hogar

​En las paredes quedarán nuestros nombres.

​En los rincones sonarán nuestras voces.

​Y el resto son historias por contar.

​Y el resto son historias por contar.