Las 5 claves del éxito de Operación Triunfo 2023: por qué los fans quieren una nueva edición

La última edición de Operación Triunfo ha escrito en Amazon Prime Video una nueva página en la historia del talent musical. El concurso ha contado en esta ocasión con todos los ingredientes que lo han convertido en un imprescindible entre los programas musicales, añadiendo además otros que en este caso solo han sumado atractivos. Ahora que se acerca la gran final, se emitirá en directo el 19 de febrero, repasamos los 5 ingredientes del éxito de Operación Triunfo 2023 y los motivos por los que los fans esperan con ganas una nueva edición.

OT 2023: 5 actuaciones icónicas que marcan un antes y un después en esta edición

Chenoa, la presentadora que nació en la academia

Chenoa se ha puesto al frente de esta entrega, con todo el bagaje y los recuerdos que le dio su paso por la primera edición del talent. La mallorquina confesaba entusiasmada que cerraba así un círculo y así ha sido. Aunque ni ella, ni la forma de consumir televisión, ni los espectadores son iguales que hace 20 años, ha vuelto a conseguir enamorar a la audiencia. En este caso, se ha puesto en la piel de quienes se están jugando un sueño, compartiendo sus nervios y sus inquietudes ante un camino que resulta desconocidos para quienes se animan a emprenderlo. Chenoa simboliza el nexo irrompible que une a varias generaciones de OT, pues también ha sabido recordar aquellas habilidades que la ayudaron y que ahora comparte a modo de consejos con los aspirantes.

La edición del respeto

Si algo ha primado en esta entrega es el respeto. Podríamos escribirlo con mayúsculas pues es una de las cuestiones que más se ha tenido en cuenta, dentro y fuera de la academia. En las primeras semanas de concurso, la excesiva confianza que forjaron los compañeros les llevó a hablarse en ocasiones con poca consideración. Las bromas un tanto pesadas fueron vistas desde fuera como desagradables y algunos nombres fueron señalados por su falta de tacto. No tardó la directora y "mamá" Noemí Galera en poner orden. Les pidió que tuvieran en cuenta que el tono y las palabras que utilizan pueden ser malinterpretadas y les animó a tratarse mejor los unos a los otros. Aunque los concursantes se disgustaron porque su intención no era parecer desagradables, se esforzaron por cambiar las formas. "Tenéis que pensar que aquí estáis expuestos, de la misma manera que damos ejemplo en diversidad y en según qué valores, hay que dar ejemplo y hablarnos bien, con respeto", comentaba Noemí. Se convirtió así el formato en un lugar amable en el que los concursantes empezaron a manifestarse más cariño.

También se ha tenido en cuenta el respeto fuera pues, en un formato de tanta transcendencia en redes, no tardaron en surgir las críticas. Desde los profesores a la cuenta oficial del programa, se pidió que se frenaran los ataques. Ha sido intensa la lucha del programa contra los mensajes de odio lo que se ha agradecido mucho de parte de los amantes del título. En este sentido, se ha mostrado además el lado más solidario y comprometido de los concursantes con iniciativas como la condena de la violencia de género o su colaboración con la Fundación Pequeño Deseo, que hace realidad los sueños de niños y niñas con enfermedades graves y crónicas.

Su presencia y éxito en redes

Esta ha sido sin duda la edición de las redes. Ha sido en estas donde más se ha comentado el programa. El escenario estrella está en TikTok, lo que viene a confirmar la consolidación del fenómeno fan en términos de interacción y una altísima demanda de contenidos relacionados con el programa por parte de los usuarios de la red social. Según datos publicados por la propia red social, con más de 2.000 millones de visualizaciones, la tendencia #OT2023 se posiciona como fuente principal de entretenimiento. También las canciones interpretadas por los concursantes de la academia se posicionan en las listas de éxitos semanales más reproducidos y utilizados por los usuarios de TikTok en sus contenidos. En la plataforma ahora llamada X, los listados relacionados con Operación Triunfo han conseguido la primera posición en el listado de tendencias.

Los nuevos profesores que han triunfado

En esta edición de 2023 los nuevos fichajes en el claustro han triunfado. Se han incorporado como coaches vocales Vic Miralles y Pablo Lluch, que han aportado muchos conocimientos en materia de composición e interpretación. También han animado a los alumnos a compartir su aprendizaje porque la colaboración entre ellos les podía ayudar, algo que ha gustado mucho a la audiencia. La revelación de la temporada fue Abril Zamora, profesora de interpretación que ha sustituido a los Javis. Su naturalidad, su espontaneidad, la manera que ha tenido de sacar lo mejor de los alumnos y la relación de confianza que se ha establecido entre ella y los concursantes han gustado mucho. Ella se ha convertido en uno de los aciertos de este año así que quién sabe si querrá repetir el próximo.

La emisión en streaming en Amazon Prime Video

La ventaja de que OT se emita en una plataforma de streaming es que se pueden ver los programas siempre que se quiera. Las diferentes galas se han podido seguir en directo, pero luego se pueden revivir cuántas veces se quiera gracias a la opción de verlo bajo demanda. No solo eso, sino que el programa OT Al día, presentado por Xuso Jones, nos ha dado otra visión del concurso, más desenfadada y cercana. Por este formato han pasado los aspirantes que abandonaban la escuela para contar lo que no veían las cámaras y los secretos de una edición que no ha dejado indiferente. Una vez que finalice el concurso, los seguidores podrán seguir en contacto con sus favoritos a través de las redes, pero también en los conciertos que se organizarán en distintas ciudades españolas y en las firmas de discos. Además quién sabe, quizá dentro de unos meses regrese el fenómeno. Desde luego, ¡nos encantaría!