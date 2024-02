OT 2023: repasamos el estilo de los finalistas que va dejando esta edición Con el 'talent show' musical entrando en su recta final, es el momento de analizar los looks de los finalistas de Operación Triunfo

El programa más visto de Prime Video por todos los amantes de la música está casi llegando a su fin, algo que, a medida que avanzan las semanas, se vuelve más evidente en los nervios que afloran durante las galas emitidas cada lunes a través de la plataforma de streaming. En su penúltima gala, OT 2023 ya tiene a sus seis finalistas. A Naiara, Juanjo y Paul Thin, que ya habían asegurado su plaza en la final una semana antes, se sumaron Martin, Lucas y Ruslana. Bea, por su parte, tuvo que despedirse del concurso en esta entrega y Naiara es la última Nómada Favorita de la temporada con el 37,5% de los votos.

Es un buen momento para hacer repaso, no solo de los mejores momentos de esta edición o de nuestras interpretaciones favoritas, sino también de los looks que han lucido los concursantes a lo largo de estas semanas. Y es que no se trata solo de conquistar con su voz, con su simpatía o con su forma de ser, sino también de mostrar su personalidad a través de cada uno de los estilismos que escogen tanto para el día a día en la Academia como para subirse al escenario.

Por este motivo, antes de elegir uno u otro look, hay que tener en cuenta elementos como los temas que van a interpretar, la coreografía… y apostar por prendas con carisma que potencien su carácter y, por supuesto, su silueta. En un talent show como Operación Triunfo, el vestuario es una parte muy importante que hace que los chicos se sientan seguros y reflejen el estilo personal de cada uno. Dicho esto, en ¡HOLA! hemos analizado el estilo de los seis finalistas que, de momento, continúan en la Academia, sus prendas favoritas y sus trucos fashion, ¡toma nota!

Naiara

Pendientes de aro gigantes, transparencias, o eyeliner cat-eye, son algunas de las características que podríamos asociar al estilo de Naiara, la zaragozana que conquistó a Noemí Galera y el resto de los profesores con su talento y su desparpajo. Fan confesa de los tatuajes, a lo largo de estos meses hemos visto a la cantante con looks muy originales, la mayoría con un punto sexy que se ha convertido en una de sus señas de identidad. Los corsés, los minivestidos efecto piel, los tejidos brillantes y las botas over the knee son algunos de sus favoritos. Para el día a día en la academia, la joven prefiere prendas cómodas, de inspiración street, como chándales y camisetas oversized.

Juanjo

Si hay algo que ha llamado la atención en esta edición de OT ha sido el vestuario de los chicos. Los hemos visto con escote, faldas y otras prendas asociadas al armario femenino, además de tratarse, en su gran mayoría, de looks arriesgados y muy originales alejados de convencionalismos de género. Aun así, hemos ido observando cómo, a medida que transcurrían las semanas, el concursante iba arriesgando un poco más en cada gala, hasta conseguir un estilo moderno con el que ha demostrado que no tiene miedo a experimentar.

Paul Thin

Cuando ingresó en la Academia, Paul declaró ser un gran fan del hip hop y el reguetón. Tres meses más tarde, el andaluz ha sabido meterse al público en el bolsillo gracias a su instinto musical y a su personalidad tan especial. Personalidad que se refleja en cada uno de los looks del granadino, que no teme a experimentar con su imagen según la ocasión –en este caso la coreografía–, lo requiera. Lo hemos visto con múltiples joyas y cadenas, con pantalones efecto piel y hasta rubio platino, ¿alguien dijo miedo?

Lucas

El concursante uruguayo sorprendió a sus compañeros con un drástico cambio de look días antes de la Gala 6, pasando de la melena larga a un corte con flequillo y los laterales rapados. En su paso por la Academia, el artista ha dejado claro que lo suyo son las prendas informales, de aire rockero, como el denim y las chaquetas y pantalones de cuero negro, aunque también se ha atrevido con alguna transparencia. Impecable.

Martin

Junto con Lucas, protagonizó otro de los cambios de look de esta edición, apareciendo con un mullet –uno de los cortes de pelo que fue tendencia en los 80 y los 90–, que complementaba a la perfección su estilismo para la Gala 6. El bilbaíno de 18 años ha hecho gala de un gran talento para la música, pero también de ser poseedor de un gran sentido de la moda, atreviéndose con las tendencias del momento sin temor de parecer ‘disfrazado’.

Ruslana

Leggings y tops de inspiración deportiva, camisetas oversize de algodón, prendas de piel y corsés componen el armario de Ruslana en esta edición de Operación Triunfo. Con su melena pelirroja –sin duda, una de sus señas de identidad–, la ucraniana ha sabido crearse una imagen reconocible con la que parece sentirse súper a gusto sobre el escenario.