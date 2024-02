Los puntos fuertes de los finalistas para ganar Operación Triunfo 2023

El 19 de febrero Operación Triunfo 2023 pone el broche final a una edición que ha marcado un nuevo paso en el talent musical. El programa, que ha saltado de la televisión generalista a una plataforma de streaming, ha logrado un año más congregar ante la pantalla a una legión de fans que se han vuelto a entusiasmar con el canal 24 horas y la evolución de los artistas. Estos se enfrentan a la prueba definitiva, la que determinará si se convierten en el ganador de OT. ¡La suerte está echada! Repasamos los puntos fuertes de los candidatos para ayudarte a decidir tu favorito.

Desde que la escuela abrió sus puertas, Naiara se perfiló como una clara favorita. Su experiencia como cantante en una orquesta la ha convertido en una de las aspirantes más completas. Aunque sus compañeros no se desenvuelven mal en escena, lo que hace Naiara alcanza otro nivel. Sus tablas y seguridad al pisar el escenario, su capacidad vocal y su talento para seguir una coreografía y cantar sin perderse una nota han conseguido que el jurado no la coloque en la lista de nominados. "Es como si hubieras nacido ya para hacer esto" le han dicho en alguna ocasión. Sí que ha sido favorita y también ha protagonizado algunos de los numerazos de la edición como Let’s get loud, de Jennifer López, o Tómame o déjame, de Mocedades. Parece que ningún tema se le resiste y que lo tiene todo: imagen, voz y soltura. ¿Será eso suficiente para ganar?

La sigue de cerca en cuanto a puntos fuertes Juanjo, que tampoco ha estado entre los dos nominados a lo largo del concurso. El aragonés impresionó con su chorro de voz, entrenado en los cientos de jotas que ha cantado en su tierra, y su presencia en escena. Elegante, correcto, pero con capacidad para adaptarse a otros estilos más modernos. Un camaleón escénico que ha sorprendido en cada reto al que se ha enfrentado. Aunque ha recibido críticas en ocasiones por no adaptarse al cien por cien, no se ha enfrentado al temido voto popular para salir de la academia. Ha seguido evolucionando con el apoyo de los fans logrando meterse así en la final. ¿Será él el elegido?

Paul Thin ha sido uno de los concursantes quizá más tímidos de OT, si la timidez se midiera en sensibilidad y talento para componer, claro. El aspirante se ha pasado horas sentado frente al piano, volcando sus emociones, una actitud que en alguna ocasión le ha hecho sentirse un tanto desplazado por sus compañeros. Esa necesidad de soledad para escuchar su interior le ha llevado sin embargo a la final. Es uno de los artistas que parece tener más claro su futuro en la música, con un estilo muy personal que ha reflejado en los temas que le han tocado. ¿No os recuerda un poco a Alfred, de OT 2017? Él tiene claro que esta etapa le ha ayudado a crecer como persona y como artista así que la ha aprovechado al máximo.

La historia de Martin y Juanjo ha enamorado a los seguidores de OT. ¡Lástima que solo uno se pueda llevar el premio! Ellos ya han logrado el oro por conquistar el corazoncito de los Otmaníacos y por demostrar que una vez más se puede encontrar a la persona más compatible contigo en los lugares más insospechados. La amistad inicial fue poco a poco a más, igual que la evolución de Martin (no solo la física), que ha estado en ocasiones en la palestra para abandonar la escuela. Salvado sin embargo por los seguidores del formato ha seguido explorando sus posibilidades hasta convertirse en finalista. No sin cierta polémica por cierto pues muchos se preguntan cómo puede ser que el menos votado por el jurado en la primera semifinal, sea salvado en la segunda. El público tendrá la última palabra en este debate.

El uruguayo Lucas ha arrastrado desde el principio una legión de incondicionales. Puede que no tenga un chorro de voz tan potente como otros de sus compañeros, pero su carisma en escena y su manera de interpretar, encantan. También él ha "sufrido" un cambio de imagen que le ha dado un aspecto más fresco y ha desatado una oleada de admiración. Cada semana ha ido subiendo un escalón más: mejor interpretación, mejor afinación y mejor baile. El conjunto le ha convertido en finalista y firme aspirante al título, pues la personalidad que muestra en escena enamora. ¿Será él quien gane?

Aunque fueron muchos los que destacaron en el programa, Ruslana también se hizo un hueco entre las favoritas desde el principio. Su presencia en el escenario y su seguridad con tan solo 18 años convencieron al jurado de su madurez en la música. Ruslana se ha metido en diferentes estilos con facilidad y mucho trabajo, un esfuerzo que ha recibido los halagos de jurado y profesores. Su disciplina y un impecable "ruslanazo" (su SloMo encantó hasta a la propia Chanel) la ha metido en la final a la que llega con energía, pero también nervios. De hecho las semanas que lleva en el programa le han pasado factura. En los últimos días se la ha visto disgustada por las canciones que le han asignado pues, según dijo, no casaban con su estilo. La artista no lo ha hecho mal sin embargo y ha brillado en todas. ¿Por quién apuestas?