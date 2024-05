Así ha sido el emotivo reencuentro de los concursantes de ‘OT1’ cargado de anécdotas y con recuerdo a Álex Casademunt

Pasadas las doce de la noche daba comienzo un momento muy emotivo en el programa ¡De Viernes! de Telecinco. Un instante en el que los exconcursantes de Operación Triunfo 1 aparecieron en el plató cantando la mítica canción de Mi música es tu voz. Natalia, Manu Tenorio, Geno, Naím Thomas, Verónica Romero, Javián, Mireia y Alejandro Parreño se volvieron a juntar, 23 años después, para contar qué supuso el histórico talent show musical para ellos y cómo cambiaron sus vidas.

A pesar de que durante su paso por Operación Triunfo se convirtieron en una auténtica piña, con el paso de los años, los 16 concursantes continuaron sus vidas y sus caminos por separado. Los grandes ausentes de la noche fueron Rosa López, David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Nuria Fergó, Gisela, Juan Camus, Mireia y Álex Casademunt, quien desgraciadamente falleció en 2021 en un accidente. Nada más entrar al plató, contagiaron a todos los presentes de su buena energía y confesaron que a pesar de que "se ven bastante, desde el reencuentro no habían vuelto a coincidir tantos".

Santi Acosta comenzaba recordando cómo se formó el grupo de Fórmula Abierta compuesto por Mireia, Geno, Álex y Javián y del que también forma parte Verónica en la actualidad. Es en este instante cuando la magia se apoderó del plató y se vivió un momento muy emocionante recordando a Álex: "En el suelo hay una estrella y nos hemos dado cuento de que él está con nosotros". Antes de finalizar el programa, los presentadores anunciaron que les tenían una sorpresa preparada, la entrada de Carlos Lozano. El que fuera el conductor de Operación Triunfo ha sido recibido entre aplausos y se ha fundido en un precioso abrazo con sus excompañeros o como él los llama, "sus niños".

Sus compañeros le definieron como una persona "pegatina" y "vitamina", que juntaba y aportaba felicidad a todo el grupo. Geno, con la voz entrecortada, confesó haberlo pasado especialmente mal y haber vivido un duelo muy duro: "Era como una voz interna que tenía de él diciéndome: 'Geno, hija, ya está bien. Alegría y tu vida sigue y no pasa nada'. Era como una voz interna de 'ya no más duelo, ya no más llorar, ya no más nada'. Desde entonces estoy más feliz, más tranquila y veo su foto de otra manera y hablo con él y todo mucho mejor".

Los presentadores del programa y los colaboradores que se encontraban en plató aprovecharon para preguntar a los presentes cómo es su verdadera relación con lo que llaman "los VIP", (Chenoa, Bisbal, Bustamante y Rosa López). La primera en hablar era Natalia: "Chenoa vive cerquita mía, nos vemos mucho y es uno de mis grandes apoyos", una información que Geno confirmaba. Natalia también detalló cómo vivió esos meses de intensidad: "Los taxis no querían venir al edificio donde vivíamos porque luego no podían salir". La intérprete de Vas a volverme loca también desvelo que dentro del talent "teníamos un lenguaje de signos secretos. Cuando nos queríamos decir algo, nos hacíamos señas y nos íbamos a la habitación donde ya soltábamos todo".

Geno también explicaba lo que sintió al ser la primera expulsada: "Pensé que mi mundo se acababa pero no fue así. Fue un petardazo, un éxito. La gira fue brutal". También hablaron de la polémica que se generó sobre que algunos d los participantes tuvieron privilegios: "Sí, hubo privilegios, hubo favoritos pero fue sano y bonito". Otro de los temas tratados fue la relación de amor entre Mireia y Alejandro, una cuestión que la cantante ha respondido con humor: "El roce hace el cariño y tampoco había otra cosa". Ha continuado desvelado que su amor surgió fuera de la academia. Coincidía mucho con Alejandro, estuvimos conviviendo juntos y fue algo muy rápido". Una información que el artista ha apuntillado: "Tuvimos suerte porque el foco estaba puesto en Bisbal y Chenoa y nosotros estábamos muy felices de ello".

