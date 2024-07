Natalia Rodríguez, de OT, toma una importante decisión para intentar ser madre

Natalia Rodríguez, que saltó a la fama a raíz de la primera edición de Operación Triunfo, ha tomado un importante decisión para intentar ser madre en un futuro no muy lejano. La gaditana, de 41 años, ha congelado sus óvulos y ha compartido con todos sus seguidores las distintas fases del proceso. "He de reconocer que estaba nerviosa porque para mí era un tema del cual no tenía mucha información, pero estoy muy feliz por haberlo hecho", ha dicho tras mostrar en un vídeo cómo fue su primera visita a la clínica, las analíticas que ha tenido que hacerse, los diez días que ha durado la estimulación ovárica y el resultado final del tratamiento, 12 óvulos maduros, que permanecerán congelados hasta el momento en el que decida buscar un embarazo.

La artista llevaba tiempo pensando en dar este paso y por fin lo ha hecho, siguiendo el ejemplo de otras mujeres conocidas, como la presentadora Lara Álvarez o la polifacética Alba Carrillo.

A pesar de haber preservado su fertilidad, Natalia es muy consciente de que haber preservado su fertilidad no le garantiza al cien por cien tener un hijo. "Soy consciente de ello. Lo que tenga que ser que sea", ha dicho. Además, sabe que hubiera sido mucho mejor congelar sus óvulos antes de los 35 años. "Si es antes mejor que mejor. A mí me hubiera gustado hacerlo antes, pero a veces la vida te pone pruebas y tropezones que no esperas", ha confesado.

La cantante, que se encuentra de gira por España, no ha tenido suerte en el amor. En 2020 rompió con el exfutbolista Álex Pérez tras un largo noviazgo de 13 años. "Es la primera vez que estoy soltera, porque creo que desde los 18 años he tenido pareja. Ahora estoy descubriendo una nueva faceta de mí. Si te dijera que lo he pasado bien es mentira, porque lo he pasado realmente mal y he llorado muchísimo, pero siento que me encuentro en el mejor momento de mi vida. Además, me he dado cuenta de que soy una mujer más fuerte de lo que yo pensaba", dijo en aquel momento en la revista ¡HOLA!.

Dos años después, la gaditana recuperó la sonrisa al lado del empresario Manuel Alvés. "Es una persona con la que disfruto del día a día. Es un gran amigo. Me apoya, me hace reír. Nos estamos conociendo poco a poco y estamos disfrutando de esta etapa", aseguró en ¡HOLA!. La pareja era la viva imagen de la felicidad, sin embargo, un año después, rompieron y Natalia se volcó en el trabajo y en sus mejores amigos, como Chenoa.