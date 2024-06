La sorprendente confesión de Cepeda sobre su etapa en OT: sabía lo que pasaba fuera de la academia

Luis Cepeda fue uno de los intérpretes que alcanzó la fama en OT 2017, una edición que estuvo marcada por historias que conquistaron a los fans del talent, como la suya con Aitana y la de Amaia y Alfred. El concursante, que fue uno de los más simpáticos y queridos por el público, ha revelado ahora algunos sorprendentes detalles de su paso por el talent que hasta ahora se desconocían y que afectaron a su paso por la academia. Luis, que acaba de estrenar dos nuevos singles con los que da arranque a una nueva etapa en su carrera, ha recordado las nominaciones que afrontó durante su paso por el programa y cómo se fue resintiendo su rendimiento.

Explicó, en unas declaraciones al podcast Animales Humanos, que como había estudiado Ingeniería Técnica y Diseño Industrial, sabía algo de informática por lo que había hecho "trampa" con una de las restricciones que tenían en la academia. A los concursantes les daban un móvil sin acceso a Internet, pero él logró hackearlo y conectarse, por lo que estaba al tanto de toda la información de fuera. "Había que tener la cabeza muy fría y muy bien amueblada porque un niño de 18 años ve cualquier cosa de lo que me ponían a mí y abandona 100%".

Contó que al ver todo lo que se decía de él fuera, empezó a cantar peor. "Lo vi todo, los insultos, era otro hándicap por lo que cantaba mal" dijo, asegurando que lo que le dolía era que también atacaban a su familia. "Veías lo bueno, pero no era ni un 10%". El artista asegura que fue y es muy complicado gestionar las críticas en redes. "No sabes gestionar eso, la gente en redes es muy mala, solo busca lo viralizable. Que yo siga sacando música es un milagro". Recuerda que se referían a él como el eterno nominado y que llegó un momento en el que solo quería marcharse. "Sentía que me querían echar de allí, sea como sea, daba igual si lo hacía bien o mal. Al final dije: 'echadme, dejadme en paz'. Por eso quería salir cuanto antes, ya que me estáis salvando quiero salir para empezar a hacer música".

Reprocha a la organización que no les daban las facilidades para escucharse bien cuando cantaban. "Tenías que escuchar por dos agujeros que salían del suelo. No podía cantar, me iba de todo, era consciente, no me escuchaba, podía estar cantando 7 tonos por arriba que no me enteraba", confesó. Se queja además de lo sucedido en la gira de conciertos que hizo después con el resto de compañeros en la que, asegura, se sintió mal pagado. Hizo Cepeda los cálculos del público asistente y lo que costaban las entradas, quejándose de que a los artistas no les habían pagado lo suficiente y que había sido la discográfica y la productora quienes habían ganado. "A quién iban a ver. ¿A los 16 o al director de...? Yo ahí dije: 'Mira, lo voy a hacer porque he firmado, pero en cuanto no tenga ninguna responsabilidad con vosotros os mando a tomar vientos'". El artista estrenará este año su nuevo disco Contradicción, con el que saldrá de gira en la segunda mitad de 2024.