Cepeda, sobre todo lo que está viviendo: 'Hay gente que ya no me escucha por eso, ¿me lo merezco?'

Sus fans pensaban que estaba viviendo una de las mejores etapas de su vida, sin embargo, parece que Luis Cepeda está atravesando un momento complicado. Aunque acaba de estrenar su nueva canción, Otro día más, y ha publicado un videoclip que tiene mucho significado para él ya que está protagonizado por su novia, la influencer Andrea Dalmau, el artista gallego no está bien y se ha dado cuenta de que algunas cosas tienen que cambiar. Cepeda ha contado que ha estado unos días enfermo sin poder salir de la cama y le ha servido para pensar y reflexionar sobre todo lo que le está sucediendo. "Estoy aprendiendo que la salud mental es lo más importante ahora mismo", ha confesado.

El que fuera concursante de Operación Triunfo 2017 se ha sincerado en un vídeo que ha querido compartir para explicar que "el escudo y el caparazón que llevamos parece indestructible, pero a veces se rompe". "Realmente me apetecía contároslo y hacer un directo para decíroslo, porque os merecéis saber de mí, saber de mi vida, saber cómo estoy, saber qué hago...".

Luis confiesa que lleva "cuatro o cinco meses que estoy un poco descarriado con la vida, alejándome de mis amigos, saliendo de fiesta todos los fines de semana...". "Ahora que he estado malo estos días, me he dado cuenta de que tengo que parar. Y creo que, en parte, es un poco culpa de ese caparazón que se va rompiendo y que no sabes que se va rompiendo. Y, gracias a Dios, tengo gente a mi alrededor que me lo dice y que sabe lo que dice", asegura.

En el vídeo se aprecia la tristeza con la que Cepeda habla sobre la complicada situación personal que está viviendo y que, en parte, está motivada por las críticas y el odio que ha recibido durante estos días en el mundo virtual. "Hay que gente que está aquí, que gracias por estar y por seguir aquí, y hay gente que te das cuenta que se va gracias al hate y hoy el hate está de moda. Hay gente que ya no te escucha por el hate, por tuits virales, por tonterías que se dicen de tí, por historias que no se inventan pero que trascienden más allá de la realidad...", reflexiona.

El cantante gallego cree que "hay cosas que no tienen sentido en redes sociales". Y lo dice haciendo referencia a los comentarios que ha recibido desde que se hizo pública su relación con Andrea, que tiene 12 años menos que él. "Yo no soy pederasta, me gustan las personas, ya tengas 20, 30 o 40 años. He tenido novias de mi edad, de 32, de 28 o de 25, y ahora de 20. Hacer viral que yo sigo un patrón es ir a hacer daño, sinceramente. Hay gente que ya no me escucha por eso. ¿Me lo merezco? No lo sé... pero no lo he estado pensando estos días que he estado en la cama metido y el caparazón se ha ido a la mierda, y no me he dado cuenta".

"Quería deciros que es importante la salud mental y que seguramente acabe yendo al psicólogo para gestionar todo esto", dice Luis visiblemente afectado. En el vídeo también menciona el cambio de vida que supuso su participación en OT: "Al salir del programa te das cuenta de que estás en un sitio en el que no vas a estar, eso lo sabes perfectamente, y luego pues evidentemente estás en un sitio más cómodo, más tranquilo... pero no concibes que se vaya gente de tu lado por tonterías como estas, cuando podrían estar disfrutando de tu música".

"Yo estoy bien físicamente, mentalmente estoy regular... pero os prometo que estaré bien y que disfrutaremos como nunca en todos los conciertos. Las canciones que se vienen ahora son superfuertes, son de pop rock a gas, vais a disfrutar muchísimo con todas. Os quiero mucho y no os vayáis por tonterías de Twitter, simplemente eso. Nada más. Nos vemos", concluye.

