Cepeda publica la primera foto con su novia Andrea

Tras las imágenes en exclusiva que ha publicado ¡HOLA! que confirman su relación, Cepeda ha publicado por primera vez una fotografía con su novia, Andrea Dalmau. El que fuera concursante de Operación Triunfo ha aprovechado su visita a Baqueira Beret, donde está pasando unos días en la nieve, para inmortalizar algunos momentos con su chica. En la instantánea, el cantante, vestido hasta arriba y bien equipado para esquiar, posa con la influencer, que va menos abrigada, frente al espejo del ascensor del hotel donde se están quedando. Pero además de esta fotografía, ella también ha publicado algunos selfis donde las montañas se reflejan en sus gafas de sol y varios vídeos de los telesillas y haciendo snowboard, la modalidad que parece que es su preferida.

Aunque hasta hace pocos días no había confirmación de que Cepeda y su novia estuvieran juntos, los fans del cantante habían indagado en su relación demostrando que sí eran pareja: ambos habían compartido sudadera y fueron a los premios Dial, aunque no posaron juntos. Andrea, además de influencer es actriz, tiene 19 años, es catalana y en sus redes sociales publica multitud de fotografías con varios looks diferentes, mostrando a sus miles de seguidores que es una amante de la moda. Pero no solo eso, sino que también le encanta viajar, pasar tiempo rodeada de sus amigos y sus mascotas y hacer ejercicio para mantenerse en forma.

Desde que salió del concurso musical de Televisión Española, al cantante se le ha podido ver junto a la periodista Graciela Álvarez y con la que fuera su compañera de concurso, Aitana, aunque tiempo después también surgieron rumores de una posible relación con la exconcursante de La isla de las tentaciones Susana Molina. Si bien su vida sentimental no ha dado ninguna buena nueva durante el último año y el artista siempre ha mostrado tan celoso de su intimidad, ahora, gracias a las imágenes que ¡HOLA! ha ofrecido en exclusiva, se puede por fin confirmar su romance.

El intérprete no ha dejado de crear música desde que abandonó la academia de OT, convirtiéndose en uno de los nombres que más seguidores ha acumulado en estos años. Tras haber conquistado los escenarios españoles, ahora parece que el intérprete de La fortuna, que hace unos meses aseguró que tenía muchísimo cariño y respetaba mucho el trabajo de su ex Aitana, ya no está dispuesto a esconder más su relación porque la influencer ha conseguido ocupar su corazón.

