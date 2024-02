Lágrimas de emoción y una expulsión muy ajustada: 'Operación Triunfo' ya tiene a sus seis finalistas

Operación Triunfo 2023 ya tiene a sus seis finalistas. El concurso afronta su última semana después de haber expulsado a uno de los cuatro aspirantes que buscaban su plaza. La gala 11 fue una mezcla de emociones encontradas para los concursantes que, ahora sí, se enfrentan a la gala decisiva. Martin, Lucas y Ruslana fueron los tres elegidos para completar la lista que ya integraban Naiara, Juanjo y Paul Thin. Quedó así expulsada a las puertas de la última gala Bea, que ha tenido que abandonar la academia tras una ajustadísima votación del público. Ruslana y ella se enfrentaron al veredicto de los espectadores, que decidieron por un 55,5 % de los votos que fuera la primera quien pasara a la final.

En esta ocasión el jurado no valoró la trayectoria de los elegidos sino las actuaciones de la noche. Martin, que interpretó Murder on the dance floor, de Sophie Ellis-Bextor, convenció con su versatilidad a los jueces. "Sois unos privilegiados. Habéis conseguido algo que querían miles de personas. Hay alguien que nos ha hecho disfrutar mucho. Ha tenido versatilidad y ha sido el que más nos ha convencido esta noche. Tiene la mirada de un artista. Tiene una energía muy bonita" dijo Cris Regatero. Cruzó así la pasarela.

Lucas cantó Mariposa tecknicolor, de Fito Páez, y recibió el voto positivo de los profesores. "Para nosotros es muy difícil" confesó Noemí Galera, con la voz entrecortada por la emoción. "Hemos convivido con ellos y les hemos visto de todas las maneras. Riendo, llorando, enfadados, felices… Si pensamos que es evolución, actitud, luz, positivismo… es Lucas" dijo desatando el entusiasmo del uruguayo. La suerte estaba echada. Quedaban Bea, que cantó Bette Davies eyes de Kim Carnes, y Ruslana, que cantó Let me out de Dover. El público, a juzgar por los resultados, no lo tuvo sencillo a la hora de elegir.

"Bea, tu voz es única. Eres un sol y cantas que no es normal" la consolaba Chenoa. Ruslana, que en los últimos días se ha mostrado bastante nerviosa, también lloró de la emoción. "No tengo palabras. Significa mucho para mí haber llegado a la final por el público" dijo. Los ya finalistas también cantaron, pero sin la presión de una posible salida del concurso. Paul interpretó Fiebre de Bad Gyal, Juanjo, El patio de Pablo López, y Naiara, Let’s get loud, de Jennifer López. Esta última, que protagonizó un auténtico espectáculo volviendo loco al público, fue elegida como la última favorita. Su concurso de momento ha sido impecable.

Es precisamente el voto popular el que tendrá la palabra definitiva para coronar al vencedor. A lo largo de la semana el público emitirá su veredicto y durante la gala 12, que se emitirá el lunes 19 de febrero, los participantes defenderán sus temas. La primera criba dejará fuera a tres concursantes. Los restantes volverán a cantar el tema que defendieron en la gala 0, actuación con la que tratarán de demostrar su evolución. Las líneas volverán a cerrarse y, dependiendo de los porcentajes, se designará al ganador.